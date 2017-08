Em duas horas, três acidentes entre carro e moto são registrados em Brusque

A manhã de quinta-feira, 24, foi movimentada para o Corpo de Bombeiros de Brusque. Em um período de duas horas, eles atenderam a três acidentes de trânsito envolvendo carro e moto.

O primeiro foi por volta das 10 horas, quando a equipe foi acionada até a rua Oscar Maluche, no bairro Jardim Maluche, para atender acidente entre um Uno Mille, e uma moto CG 125 Titan. O condutor do carro nada sofreu, já o motociclista sentia dores no braço e foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

Cerca de 40 minutos depois, os bombeiros atenderam a outro acidente, desta vez na avenida Primeiro de Maio, entre um Nissan Sentra e uma Honda CB300R. O condutor da moto foi encaminhado ao Hospital Azambuja com dores nos braços e escoriações generalizadas.

Já às 12h10, o acidente foi na rodovia Antônio Heil, no Centro. Um Ford KA colidiu em uma HOnda CG 125 Fan. O motociclista foi encaminhado ao hospital com dores na perna.