Em esquenta das eleições, Jorginho Mello e João Rodrigues disputam quem tem mais seguidores nas redes sociais

Disputa nas redes

O governador Jorginho Mello e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues – que, lamentavelmente, no ponto de vista do eleitor, já pensam demais na eleição para o Executivo estadual em 2026 – travam uma disputa nas redes sociais. Jorginho está na frente em seguidores no Instagram: 380 mil contra 318 mil. Rodrigues ganha disparado no Facebook: 372 mil contra 98 mil.

Desculpas 1

O Ministério dos Direitos Humanos e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos planejam uma cerimônia de pedido de desculpas oficial à família do ex-deputado Rubens Paiva (notabilizado pelo filme “Ainda estou aqui”), morto pela ditadura militar, além de outros 413 desaparecidos durante o regime. A perspectiva é de que as solenidades sejam feitas em abril.

Desculpas 2

A lista ainda não foi divulgada, mas certamente estará lá o nome de Paulo Stuart Wright, deputado estadual por SC, cassado pelo AI-5, morto nas dependências dos órgãos de repressão do regime. Seu corpo nunca foi encontrado.

Desculpas 3

Em sessão de 13 de agosto de 2019, Paulo Wright, junto com Francisco Dallígna, que foi vice-governador, e os deputados estaduais Addo Faraco, Evilásio Caon, Fernando Viégas, Genir Destri, Manoel Dias e Waldemar Salles, tiveram seus mandatos restituídos em sessão especial da Assembleia Legislativa. O ato tornou sem efeito, ainda que simbolicamente, a cassação dos direitos deles durante o regime militar.

Ausências

A eleição deste sábado, 1º, que definiu o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara teve a ausência de apenas 13 deputados. Dentre eles, a catarinense Júlia Zanatta (PL-SC), porque está grávida. Mas acompanhou tudo à distância.

“Descobertas”

Pai e filha, prefeito e prefeita de Camboriú e Balneário Camboriú, respectivamente, Leonel Pavan a Juliana Pavan, estão fazendo “descobertas” nos seus primeiros dias de mandato. Em Camboriú detectou-se que no ano passado mais de 10 mil atestados médicos apresentados por funcionários municipais resultaram em incalculável número de faltas ao serviço. Muitas delas, suspeita-se, injustificadas. A prefeitura tem 3,2 mil servidores. Em BC, breve auditoria constatou que servidores municipais tiveram bancadas cirurgias plásticas estéticas, como implantação de silicone e blefaroplastia, pelo Fundo de Assistência do Servidor Público (Funservir), que tem um déficit mensal de cerca de R$ 1 milhão.

Bom senso

Lei estadual já em vigor desde semana passada se caracteriza pelo bom senso. Permite o aproveitamento, por parte dos órgãos de segurança pública do Estado, de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar. Neste país da piada pronta, a legislação em vigor veda esta possibilidade. Um absurdo.

História apagada

A demolição de um imóvel de valor histórico pode gerar indenização por dano moral coletivo, mesmo que não tombada oficialmente, entendeu o Tribunal de Justiça de SC ao julgar recursos apresentados pela Prefeitura de Pomerode. No caso, um imóvel de estilo germânico foi demolido de forma clandestina, apesar da prefeitura ter emitido três embargos administrativos. A indenização foi fixada em R$ 150 mil, com a dedução de R$ 20 mil já pagos em acordo extrajudicial antes do julgamento do recurso.

Decisão abusiva

Sempre equilibrado, o “Estadão” foi direto no ponto ao dizer em editorial que a cassação da deputada federal Carla Zambelli pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por uso indevido dos meios de comunicação, “é mais um caso que se insere no rol de abusos da Justiça Eleitoral, que não tem entre suas competências servir de bússola moral das lides políticas”.

Atitude

Compulsão por compras à parte, diante dos preços muito favoráveis, os milhares de argentinos que estão veraneando no litoral de SC são responsáveis por uma cena pouco comum: se o tempo está bom, refrescam-se nas areias das praias, em alegres grupos, reunindo famílias inteiras, de idosos à crianças de colo, até altas horas da noite, na companhia inseparável de cuias de mate.

Ídolo de barro

Tanta adulação midiática sobre o craque Neymar – não merece herdar a camisa 10 de Pelé – atiça a curiosidade sobre os termos do contrato de cinco meses com o Santos. Será que tem alguma cláusula prevendo que, em caso de chuva, a “estrela” não entre em campo?