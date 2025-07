Em evento em SC, Carlos Bolsonaro poderá medir apoio à sua candidatura ao Senado

O “02” vem

Como o pai não vem mais, por recomendação médica, é o filho 02, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, que o representará no encontro do Rota 22, evento do PL catarinense neste sábado na Arena Opus, em São José, para o qual são esperados 5 mil participantes. É uma oportunidade para ele sentir o clima, que não parece pouco favorável a ele (e ali entra também sua postura um tanto arrogante e antipática) na ousada pretensão de ser candidato ao Senado por SC em 2026.

Comando ético

O deputado federal catarinense Fábio Schiochet (União-SC), bolsonarista de quatro costados, chega à mais alta posição no seu mandato. A Câmara dos Deputados instalou anteontem o Conselho de Ética e ele foi escolhido presidente. Tarefa espinhosa. Admite que o pior momento que pode enfrentar é cassar o voto popular de quem chegou lá pelas urnas. Criado em 2001, é o órgão interno destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento do decoro parlamentar. É um colegiado composto por 21 membros titulares e igual número de suplentes, com mandato de dois anos.

Voz contrária

Depois do eloquente posicionamento da Federação das Indústrias de SC (Fiesc), ontem foi a vez do presidente do grupo de comunicação ND, Marcelo Corrêa Petrelli, assinar contundente editorial qualificando como um “erro” a imposição do nome do vereador carioca Carlos Bolsonaro como candidato dos catarinenses ao Senado no próximo ano. Já na primeira linha o empresário dá o devido recado ao capitão e ex-presidente: “Santa Catarina tem história, identidade e altivez”.

Não era

Uma revelação surpreendente foi feita na audiência pública, segunda-feira, na Assembleia Legislativa, para se discutir a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 para crianças, motivo de ações do Ministério Público de SC contra pais que não permitiram a imunização em seus filhos ou responsáveis: médicos afirmaram que a vacina disponibilizada não poderia ser considerada como tal, e sim uma terapia gênica, uma vez que utiliza a técnica do mRNA (RNA mensageiro) ao invés de aplicar o vírus inativado ou enfraquecido. Mais: está em caráter experimental e por isso ainda não incluída no Programa Nacional de Imunização. Essa vacina teria causado 9 mil mortes no país.

Justiça armada

Não deixa de causar preocupação notícia emitida pelo Tribunal de Justiça de SC informando que nesta quinta-feira lançará o “Manual de Armamento, Tiro e Defesa Pessoal com Arma de Fogo para Magistrados e Magistradas”. A publicação reúne fundamentos teóricos e práticos sobre conduta, manejo seguro de armas, fundamentos do tiro defensivo, balística, autodefesa e legislação atualizada. O TJ diz que o manual surge como resposta ao crescente número de ameaças e tentativas de intimidação a magistrados no país. Pudera. Nunca se viu tanto magistrado salafrário, principalmente no andar superior do Judiciário.

Reconhecimento facial

Depois dos bons resultados durante a Festa do Pinhão e o Carnaval em Florianópolis, a Secretaria da Segurança vai dar continuidade aos testes que potencializam a atuação das polícias com as câmeras e o sistema que emite alerta quando alguém com mandado de prisão em aberto é identificado. A próxima cidade é São Joaquim.

Poluição sonora

Continua livre a circulação de verdadeiros criminosos, como podem ser chamados os motociclistas que, sem serem incomodados – parece até haver, por parte das autoridades, inclusive de trânsito, um manto de proteção sobre eles – circulam dia e noite com escapamentos abertos, causando sofrimento a animais, idosos e autistas, dentre outros. E isso nas principais cidades de SC. Em Florianópolis a hipocrisia até revolta: nada se faz contra estes bandidos durante todo o ano ao mesmo tempo que nos 15 minutos (15 minutos!) de show pirotécnico na venida Beira Mar Norte. não são permitidos fogos de artificio com estampido! Não é uma piada?

Migração

SC liderou o ranking nacional de Estados que teve o maior ganho habitacional via migração entre 2107 e 2022: de 354.350, quase uma Blumenau, que tem 361 mil habitantes. Em “O Globo”, a professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Rosana Baeninger, especializada em migração interna e internacional, apontou que o que torna SC atrativa para quem vem de fora é seu forte arranjo produtivo do complexo grãos e carne, com presença de frigoríficos e atividades terciárias que derivam do setor. A segurança, de quem seu governo tanto se orgulha, parece não contar nada.