A excelente vitória do Brusque nesta segunda-feira, 28, sobre o Botafogo-PB, chama a atenção para o problema que o quadricolor tem jogando no Augusto Bauer. As derrotas recentes para Figueirense e Retrô em casa são comparadas com as vitórias fora, sobre Maringá e Botafogo-PB.

Há diversos motivos possíveis. Pode ser que o time não tenha se adaptado ao gramado sintético, ou que os jogadores sintam mais pressão do que apoio vindo das esvaziadas arquibancadas do Augusto Bauer.

Talvez o modo de o Brusque jogar seja mais apropriado quando o adversário se sente na obrigação de ditar o ritmo. Jogar com esta suposta obrigação de propor jogo em casa pode ser um ponto fraco.

Por outro lado, talvez unir o trabalho de Filipe Gouveia com um único jogo de Bernardo Franco (suspenso) no Augusto Bauer mais atrapalhe do que ajude. O próprio treinador terá problemas em encontrar a resposta, pois chegou há pouco tempo. Mas o desempenho vacilante e o mau retrospecto do time em casa são inegáveis.

Em números, chegou o momento em que o Brusque tem mais pontos obtidos como visitante do que como mandante na Série C. Em sete jogos no Augusto Bauer, são 10 pontos, com quatro gols marcados e cinco sofridos. Em sete jogos fora de casa, são 11 pontos, com 11 gols marcados e oito sofridos.

Brusque no Augusto Bauer em 2025

6 vitórias

5 empates

4 derrotas

12 gols marcados

9 gols sofridos

Brusque visitante em 2025

6 vitórias

4 empates

5 derrotas

20 gols marcados

14 gols sofridos

Grande virada

A vitória do Brusque sobre o Botafogo-PB foi excelente para tirar o gosto amargo da derrota diante do Retrô. Os jogadores ausentes naquele revés, Alex Ruan, Jean Mangabeira e Jhan Pool Torres, tiveram grandes atuações. Biel voltou de lesão e ainda contribuiu com a assistência para o terceiro gol, do estrante Adrianinho.

Reforço recente, Olávio mostrou ser uma presença perigosa na área, com duelos aéreos e uma boa proteção jogando de costas para o gol.

Diego Mathias, o DG, tem se tornado jogador cada vez mais importante. Quando ele vai bem, o time vai bem. Quando ele está mal, as dificuldades do time na frente aumentam, com uma sobrecarga em Guilherme Pira. Contra o Botafogo-PB, DG foi letal em suas finalizações e já soma nove gols em 2025, cinco deles na Série C.

O time conseguiu uma boa reação num campo difícil, encharcado, e debaixo de muita chuva no segundo tempo. Aproveitou os momentos da primeira etapa e o abalo do Belo para virar o jogo.

Na segunda etapa, a bola ficou com o adversário mais do que deveria, mas tudo deu certo. Defendeu-se de forma segura. Matheus Nogueira foi decisivo ao defender o chute de Igor Maduro no um contra um. E ainda teve aquela pontinha de sorte quando o mesmo Maduro mandou a bola na trave. O gol de Adrianinho, após boa troca de passes entre Biel e Clinton, coroou uma noite que mostra um Brusque que quer ir longe.

Fica, Jhan Pool!

Jhan Pool Torres tem sido um jogador importantíssimo para o Brusque, tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo. Seu contrato de empréstimo com o Barranquilla FC termina na quarta-feira, 31. O quadricolor negocia sua permanência, que seria, por si só, um ótimo reforço para a sequência da temporada.

Repeteco

Brusque e Botafogo-PB se enfrentaram duas vezes, ambas em João Pessoa. Na Série C de 2023, foi 2 a 1 para o quadricolor, com gols de Guilherme Queiróz e Everton Bala. Desta vez, Diego Mathias (duas vezes) e Adrianinho marcaram os gols da vitória por 3 a 1.

