Em “homenagem”, cidade colombiana faz réplica do avião que caiu com time da Chapecoense

O que era para ser uma “homenagem” acabou virando um gesto de mau gosto na cidade colombiana de La Union, vizinha de Medellín, onde a prefeitura do município decidiu montar uma réplica do avião que caiu com o time da Chapecoense.

A réplica, feita de alumínio, fazia parte da decoração de fim de ano na cidade. A estrutura foi colocada com a parte da frente do avião tocando o solo. O trágico acidente, que vitimou 71 pessoas, completa sete anos nesta terça-feira, 28.

A imagem repercutiu nas redes sociais e causou diversas reações negativas por parte de torcedores da Chapecoense e até dos moradores locais. Por causa das manifestações contrárias à “homenagem”, o prefeito de La Union, Edgar Alexander Osorio, ordenou a remoção da réplica e se retratou.

“A instalação de uma réplica do avião, referenciando a tragédia de quase sete anos que marcou nossa comunidade, gerou diversas reações nas redes sociais. Por isso, tomamos a decisão de retirá-lo do parque principal. As decorações de Natal nunca tiveram a intenção de ferir a sensibilidade das pessoas, mas compreendemos o desconforto que causaram e por isso apresentamos as nossas desculpas e procederemos à sua remoção”, disse o prefeito de La Union.