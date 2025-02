Em incursões pelo interior de SC, Jorginho Mello já é visto como candidato à reeleição

Urnas 2026

Se isso atrapalha a governabilidade são outros quinhentos. O fato é que nas incursões pelo interior de SC, Jorginho Mello se comporta e é visto como candidato à reeleição, desde já. Na posse da nova direção da Associação de Joinville da Pequena e Média Empresa (Ajorpeme), na noite de anteontem, viu-se uma sinalização importante para o futuro da política catarinense. Durante discurso, o prefeito Adriano Silva (Novo), repetiu algumas vez que estará com o governador e que “líderes de direita precisam estar juntos em 2026”. Essa declaração deverá ter muitos ecos, já que outros atores políticos no Estado contavam, ou ainda contam, com o prefeito, com popularidade invejável, como uma liderança para fortalecer um projeto de oposição nas eleições do próximo ano.

Caixa de BC

A nova prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, está dando uma força no biliardário mercado imobiliário local com a decisão de reduzir o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), de 3% para 2%, entre 10 deste mês e 30 de abril deste ano, o que vai encher as burras da Prefeitura em cerca de R$ 45 milhões. A iniciativa, que deveria servir de modelo para outras prefeituras, visa incentivar a regularização de imóveis.

Escândalo

Está eclodindo um escândalo nacional: o Tribunal de Contas da União detectou um prejuízo de R$ 14 bilhões nas contas do Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Não foi por falta de aviso: em 2023, o deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC) bateu de frente com a nomeação de João Fukunaga para presidir a entidade. Levou o caso ao TCU, argumentando que a indicação era política e sem critérios técnicos. Afinal, Fukunaga é historiador, sindicalista e, até então, escriturário do Banco do Brasil. Com experiência zero em gestão financeira e administração de um fundo bilionário.

Bola de cristal

Quem governará o país em 2027? Procura-se respostas. O cantor Gustavo Lima, que não tem partido e nem é certo que vá à disputa, seria eleito presidente da República caso as eleições fossem hoje e se os votantes tivessem idades entre 16 e 34 anos, fossem brancos, evangélicos, com ensino médio ou superior, renda a partir de dois salários mínimos e que residissem em SC, Paraná, Rio Grande do Sul e nas regiões Centro-Oeste e Norte. Isso é o que mostra a nova pesquisa Quaest, em que Lula e o artista aparecem como principais nomes na disputa. Por regiões, Lula sai na frente no seu reduto inexpugnável, o Nordeste (55% a 28%) e no Sudeste (38% a 34%), mas fica atrás no Sul (42% a 32%) e no Centro-Oeste/Norte (43% a 38%).

Se…1

A Prefeitura de São José festeja a conquista da Licença Ambiental Prévia do Instituto do Meio Ambiente de SC para a construção da Avenida Beira-Mar de Barreiros, que é um distrito. A obra, de importância fundamental na mobilidade urbana, com custo de R$ 250 milhões, prevê um fluxo de trafego de 54 mil veículos por dia em seus 3,5 quilômetros.

Se…2

Mas é bom não comemorar antecipadamente. O estridente ambientalismo-caviar pode atrasar tudo, já que no trajeto há uns arbustos que podem ser confundidos, como na congênere Beira-Mar Norte, na Ilha de SC, com uma “floresta urbana”. Esse tem sido um dos recentes motivos para torpedear o projeto de um parque aquático de R$ 250 milhões na avenida mais famosa de SC.

Turnê

O itajaiense Junior Rostirola, pastor da Igreja Reviver, autor do livro devocional “Café com Deus”, o maior best-seller do Brasil desde 2023, com quase seis milhões de cópias vendidas, começou anteontem uma turnê pela Espanha e Portugal, onde suas obras estão sendo lançadas. Ainda neste semestre passará por vários países da América Latina e África.

Espaço de formação

Segunda-feira, 10, o Instituto Collaço Paulo – Centro de Arte e Educação, em Florianópolis, realiza o 5º Encontro de Formação para Professores, intitulado “Diálogos em Máscara Humana”, configurando-se em uma tarde para a apresentação do programa educativo da mostra “Máscara Humana”, com troca de experiências e oficina prática. A cada exposição, o Núcleo Educativo do instituto propõe um espaço de formação voltado aos professores, educadores sociais, pesquisadores, estudantes de licenciatura e demais interessados em multiplicar a aprendizagem com estudantes e outros públicos.

Baixo valor

Foi instalada esta semana, no TJ-SC, a Unidade Estadual de Execuções Fiscais de Baixo Valor. Vai processar e julgar execuções fiscais municipais, estaduais e federais de valor inferior a R$ 10 mil quando do ajuizamento.