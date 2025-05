Em Itajaí, Lula anuncia R$ 844 milhões em investimentos no porto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou R$ 844 milhões em investimentos no Porto de Itajaí durante passagem pela cidade nesta quinta-feira, 29. O porto passou a ser administrado pelo governo federal em dezembro do ano passado.

Lula discursou por 25 minutos, em cerimônia de retomada do porto. Ele criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principalmente em relação à condução do país em meio à pandemia de Covid-19. O chefe do Executivo, porém, não citou Bolsonaro diretamente.

Ele disse que os três governos Lula foram os que mais investiram em Santa Catarina, bem como o de Dilma Rousseff. O presidente falou também sobre indústria naval, economia em geral, políticas sociais e fez críticas a notícias falsas na internet.

“Nunca antes em Santa Catarina um governo federal investiu tanto como os governos do PT investiram neste estado. Eu desafio professores, estudantes e jornalistas a saberem se houve, em algum momento, um governo federal que colocou a quantidade de recursos que nós colocamos [em Santa Catarina]”, discursou Lula.

Comitiva do presidente Lula

A comitiva de Lula em Itajaí contou com os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Fernando Haddad (Fazenda), Marcio Macedo (Secretaria Geral) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais). Marcaram presença também o advogado-geral da União, Jorge Messias, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Silvio Costa Filho anunciou que o governo federal vai encaminhar uma medida provisória para criar a Autoridade Portuária de Itajaí. Atualmente, o porto itajaiense é subordinado ao Porto de Santos.

A cerimônia desta quinta-feira aconteceu em uma área externa em frente ao Porto de Itajaí. Antes de chegar à cidade, Lula estava no Paraná. Ele viajou até o aeroporto de Navegantes e, em seguida, pousou de helicóptero dentro do complexo do porto. Após a cerimônia, embarcou para Brasília.

Presença de Wesley Batista

Wesley Batista, do Grupo JBS, discursou no evento. Em 2017, ele e o irmão Joesley estiveram envolvidos em uma investigação que mexeu com o cenário político nacional. O caso quase custou o mandato do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Os irmãos Batista chegaram a ser presos, mas foram soltos posteriormente. A JBS Terminais é responsável pelas operações do Porto de Itajaí, enquanto o governo federal administra. Wesley anunciou que, dentro de dois meses, o porto deve operar com capacidade máxima.

Críticas ao governador Jorginho Mello

O evento foi marcado também por críticas ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que não foi ao evento. O prefeito de Itajaí, Robison Coelho (PL), também não marcou presença.

O superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares, disse que há dificuldade para dialogar com o governador e com o prefeito. O ministro Silvio Costa Filho chamou Jorginho Mello de “ingrato”.

Lula mencionou a ausência do governador e do prefeito de forma discreta. O presidente disse que “eles”, em referência aos adversários políticos, não foram ao evento pois “estão com raiva” dos investimentos do governo federal no Porto de Itajaí.

“Temos muito a fazer por este país e por este estado. Nós vamos tomar conta deste estaleiro e transformá-lo em um estaleiro altamente compensador do ponto de vista econômico. Eu sei que eles estão com raiva, eles nem vieram, e nem virão”, disse o presidente.

O governador Jorginho Mello cumpriu agenda em São Lourenço do Oeste, no Oeste catarinense, nesta quinta. Conforme a coluna Acontece SC, de Ewaldo Willerding, publicada no jornal O Município, o prefeito Robison Coelho disse que não foi convidado para o evento.

Entre os chefes de Executivo da região, estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Navegantes, Liba Fronza (PSD), o prefeito de Camboriú, Leonel Pavan (PSD), e o vice-prefeito de Balneário Camboriú, Nilson Probst (MDB).

Investimentos anunciados

De acordo com o governo federal, o investimento de R$ 844 milhões será utilizado em diversas áreas relacionadas ao Porto de Itajaí. Confira lista:

– Dragagem do canal do rio Itajaí-Açu (R$ 90 milhões)

– Retirada do casco do navio Pallas (R$ 23 milhões)

– Readequação do molhe de Navegantes (R$ 64 milhões)

– Obras na bacia de evolução (R$ 68 milhões)

– Adensamento da área do RAC (R$ 45 milhões)

– Requalificação elétrica e de iluminação (R$ 20 milhões)

– Contenção da margem do canal (R$ 67 milhões)

– Novo scanner de raio-X (R$ 12 milhões)

– Pier para navios de cruzeiro (R$ 300 milhões)

– Sistema VTMIS (tráfego naval) (R$ 65 milhões)

– Sistema SmartPorto (segurança e inteligência artificial) (R$ 30 milhões)

– Monitoramento rodoviário e agendamento (R$ 30 milhões)

– Modernização dos gates e integração com a Receita Federal (R$ 30 milhões)

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: