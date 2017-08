Em jogão de dez gols, Limeira vence Águas Claras e é campeão do futsal dos Jogos Comunitários de Brusque

​O encerramento do futsal livre masculino dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan foi recheado de gols e muita emoção na noite desta segunda-feira, 31.

Em um jogão de dez gols decidido apenas nos pênaltis, Limeira e Águas Claras mostraram um futsal de alto nível que coroou a modalidade com a final mais disputada desta edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque.

Ao fim, a comunidade do Limeira soltou o grito de campeão após o camisa 4 do Águas Claras, Edgar Bertolini, desperdiçar sua cobrança, já nos tiros alternados, e fez a festa diante da torcida em uma Arena Brusque que recebeu bom público na noite de encerramento da modalidade.

O jogo

Com os dois times com campanhas impecáveis, a previsão de jogão era um mero detalhe entre as duas equipes finalistas do futsal masculino livre. O Águas Claras começou o jogando pressionando, mas o Limeira foi quem mostrou mais eficiência. Em dois contragolpes distantes por 30 segundos a equipe abriu 2 a 0 rapidamente com Iél e Éder, com cinco minutos jogados.

A resposta do Águas Claras começou por volta dos dez minutos e também veio rápida. A equipe precisou de pouco mais de dois minutos para fazer três gols e virar o confronto. Os gols foram de Anderson Ferenc, Adriano Silva e Gabriel Kuhnen.

Mas não demorou e o Limeira voltou a empatar a partida. Éder finalizou após falta em dois lances e o goleiro Fabrício aceitou: 3 a 3. Mas ainda tinha mais antes do encerramento da primeira etapa. A 10 segundos do fim do primeiro tempo, Maremilson Melo fez o quarto do Águas Claras, que foi para o intervalo em vantagem: 4 a 3.

Nova virada e pênaltis

Com o jogo acirrado, a partida pegou fogo de vez na etapa final, quando ocorreram muitas reclamações e cartões amarelos. O camisa 14 do Limeira, Itamar Pretti, chegou a ser expulso ainda no banco de reservas. Em quadra, o duelo seguia franco, com jogadas ríspidas e as duas equipes com chances de alterar o placar. Nos contragolpes, o Águas Claras perdeu duas boas oportunidades com Sutil.

Mas faltando 5 minutos para o fim da partida, foi o Limeira que balançou as redes. Em outra cobrança de falta, Fabrício voltou a falhar, Éder marcou o seu terceiro na partida e outra vez deixar tudo igual: 4 a 4.

A um minuto e meio do fim o camisa 10 Iél marcou mais um e deixou o Limeira muito perto da conquista. Mas em um jogo em que tudo podia acontecer, coube justamente ao goleiro Fabrício se redimir e levar a disputa para os pênaltis a dez segundos do fim. Após cobrança de falta, o goleiro bateu firme para deixar tudo igual e levar a decisão para os tiros livres.

Mais emoção

Nas cobranças alternadas, mais emoção. Edgar Bertolini errou a primeira do Águas Claras logo de cara, enquanto Éder fez o do Limeira. Depois, Jonata Kuhnen e Leandro Vieira marcaram para Águas Claras e Limeira, respectivamente: 2 a 1 para a última equipe.

Anderson Ferenc empatou para o Águas Claras, mas a bola do jogo ficou nos pés de Iél. O jogador estufou a trave e recolocou o Águas Claras na partida. Mas nos tiros livres, Edgar voltou a errar a sua cobrança, enquanto Éder marcou novamente e fez a festa do time e da torcida do Limeira na Arena Brusque. Fim de jogo, Limeira 3×2 Águas Claras.

O terceiro lugar da modalidade acabou com o São Luiz que venceu o bairro Primeiro de Maio por 4 a 1. Tiago Rieg, José Luiz Vargas, Rafael Butsch e Fernando Duarte marcaram os gols. Diego Becker anotou o tento de honra do Primeiro de Maio.

Bocha vale tudo já tem os finalistas

Nos demais jogos da noite, o destaque fica para a disputa das semifinais da bocha vale tudo feminina. A modalidade já tem as finalistas conhecidas após os jogos desta segunda-feira disputados na Sociedade São Paulo.

O primeiro time a carimbar vaga na grande decisão foi o São Pedro que venceu a comunidade do São Luiz por 2 a 0. Na outra semifinal, o finalista entre São João e Rio Branco só saiu na disputa da nega. Ao fim o São João venceu por 2 a 1.

A noite também foi de início da modalidade do general que segue nesta terça-feira com jogos na Praça de Alimentação do Pavilhão da Fenarreco, e também da disputa da bocha rafa e do basquete masculino.

JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (31)

BASQUETE MASCULINO – Jogo na Arena Brusque

19h – Águas Claras 14×57 São Luiz

FUTSAL LIVRE MASCULINO – FINAIS – Jogos na Arena Brusque

20h – São Luiz 4×1 Primeiro de Maio (Disputa do 3º lugar)

21h – Limeira (3) 5×5 (2) Águas Claras (Final)

Classificação final da modalidade

1º Limeira – 10 pontos

2º Águas Claras – 7

3º São Luiz – 5

4º 1º de Maio – 3

5º Bateas – 2

6º Rua Nova Trento – 1

BOCHA VALE TUDO FEMININA – SEMIFINAIS (Jogos às 19h30 na Sociedade São Paulo)

São João 2×1 Rio Branco

São Luiz 0x2 São Pedro

BOCHA RAFA VOLLO MASCULINA – Jogos na Associação Santa Rita)

19h15 – São João 5×12 Rua Nova Trento (Grupo C)

20h15 – Steffen 10×12 Guarani (Grupo A)

21h15 – Santa Rita 8×12 Azambuja (Grupo B)

Classificação geral parcial dos Jacobs

1º São Pedro – 125

2º Águas Claras – 102

3º Steffen – 83

4º Maluche – 68

5º Limeira – 58

6º São Luiz – 52

7º Dom Joaquim – 50

8º Souza Cruz – 46

9º Santa Rita – 29

10º Centro – 28

PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (31)

CONTINUAÇÃO GENERAL MASCULINO E FEMININO

Confirmação das duplas a partir das 19h na Praça de Alimentação do Pavilhão da Fenarreco

HANDEBOL FEMININO – Jogo na Arena Brusque

19h15 – Maluche x Steffen

HANDEBOL MASCULINO – SEMIFINAIS – Jogos na Arena Brusque

20h – Centro (1ºB) x Santa Rita (2ºA)

20h45 – São Pedro (1ºA) x Águas Claras (2ºB)​