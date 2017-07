Em jogo quente, rua Nova Trento vence e elimina o​​​​​​ São Pedro do futsal

Em mais uma rodada de Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs), a rua Nova Trento se juntou ao São Luiz como segundo classificado do grupo A ao bater o São Pedro por 1 a 0 na Arena Brusque, nesta quinta-feira, 6.

O gol único da partida foi anotado pelo camisa 2 Gian Carlo Vechi, já na etapa final de partida. A 50 segundos do fim o São Pedro ainda desperdiçou um tiro livre, que se convertido eliminaria o rival direto e garantiria a equipe com o empate à próxima fase.

O grupo A encerrou com o São Luiz na primeira colocação com 9 pontos, seguido da rua Nova Trento com 6, e do São Pedro, com 3. O Santa Rita terminou em quarto, sem pontos na chave. No duelo entre líder e lanterna, também disputado na noite desta -feira (6), o São Luiz fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento ao vencer o Santa Rita por 3 a 0. Os gols foram marcados por Tiago Rieg (duas vezes) e Rafael Butsch;

No outro jogo da noite, válido pelos grupo B, o Rio Branco venceu o Steffen por 2 a 1 e avançou como primeiro da chave. Os gols foram de Rodrigo Gohr e Jean Kormann. Gabriel Gomes anotou para o Steffen. As equipes do Centro, Dom Joaquim, Águas Claras, Bateas e Primeiro também já estão classificadas, sendo que as três primeiras equipes ainda têm um jogo por fazer na fase de grupos.

Futebol Suíço Sênior

Pelo Futebol Suíço Sênior, a noite foi de classificação para as equipes do Tomaz Coelho e Joaquim no grupo B. Os times ficaram no empate em 1 a 1, gols de Edson de Aviz para o Tomaz Coelho e Jair da Silva para o Joaquim. Com o resultado, o Joaquim ficou em primeiro na chave com 7 pontos, seguido pelo adversário que fez 5.

O terceiro lugar acabou com o Volta Grande que chegou aos 4 pontos após golear o Águas Claras, sem nenhum, por 5 a 0. O camisa 6 Jacir Biandaro abriu o placar. Depois Denilson Pereira e Olino da Silva marcaram duas vezes cada para fechar o marcador.

Definidos os locais das partidas eliminatórias do suíço livre

A -feira foi de folga para as equipes do futebol suíço livre, mas de definição dos locais de partida da próxima fase da modalidade. Restam apenas 16 equipes na competição. Veja abaixo os locais de confrontos e datas das partidas decisivas.

Futebol Suíço Livre – 2º fase – Confrontos definidos

11/7 – Sociedade Santos Dumont

19h30 – Limeira (1ºA) x Poço Fundo (2ºB)

20h30 – Joaquim (1ºC) x Santa Rita (2ºD)

11/7 – Cedrense

19h30 – Paquetá (1ºE) x rua Nova Trento (2ºF)

20h30 – Águas Claras (1ºG) x Centro (2ºH)

13/7 – Sociedade Angelina

19h30 – Souza Cruz (1ºH) x Nova Brasília (2ºG)

20h30 – Barra de Águas Claras (1ºF) x Bateas (2ºE)

13/7 – Clube Guarani

19h30 – Cedrinho (1ºD) x Steffen (2ºC)

20h30 – Santa Terezinha (1ºB) x São João (2ºA)