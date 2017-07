Em jogos eletrizantes, Nicolette e Beneficente conquistam títulos da Bocha Vale Tudo

Já era quase 1h quando o grito de campeão ecoou forte na Sociedade Beneficente. Na madrugada de segunda para terça-feira, a equipe da Auto Peças Nicolette derrotou a Beneficente após mais de cinco horas de partida para levantar o título do Campeonato Municipal de Bocha Vale Tudo no naipe masculino pela sétima vez.

A conquista veio após três partidas. O Nicolette venceu a primeira (24 a 14), perdeu a segunda (24 a 10), mas fez uma partida quase perfeita e levou o título para casa no terceiro confronto, finalizado em 24 a 8. No duelo de ida, as equipes haviam empatando em 1 a 1. A festa fora de casa entrou madrugada adentro em um duelo que ficou marcado pelo grande público que compareceu para prestigiar a finalíssima e não arredou o pé até o fim da partida.

O terceiro lugar da competição acabou com a Cancha do Mano, que superou o Volta Grande e também subiu ao pódio. O prefeito Jonas Paegle, o vice Ari Vequi, e o superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Ademir Luiz de Souza, o Toto, acompanharam grande parte da partida decisiva. A premiação e troféus para as três melhores equipes da competição foram entregues pelo vereador e líder do Governo na Câmara Deivis da Silva.

Palavra do campeão

O representante da equipe campeã, Vilmar Nicoletti, enalteceu a dificuldade da competição, valorizou os vice-campeões e destacou também a importância da torcida na conquista. “Foi uma conquista muito difícil, com um adversário forte que se chegou na final é porque também tinha um bom time, mas as coisas deram certo para nós e saímos vencedores. Só temos a agradecer a nossa torcida calorosa, que sempre nos acompanha, respeitando sempre os adversários, isso é muito importante”, destaca.

O coordenador de Esportes e Participação da Fundação Municipal de Esportes, Eduardo Gohr, diz que a competição encerra com chave de ouro após uma final com duas equipes que sempre se destacaram ao longo da disputa. “Foram jogos emocionantes, com a disputa decidida na nega. O equilíbrio prevaleceu. São equipes que mereceram ao longo do campeonato e na final, disputada ponto a ponto, o Nicolette teve méritos e competência para vencer”, destaca.

Feminino

Depois de muita emoção na decisão da bocha vale tudo masculina de Brusque, as mulheres também fizeram bonito na grande decisão do naipe feminino. Na Cancha da Sociedade Beneficente, o time local derrotou a Cancha do Neni por 2 a 1 e levantou a taça de campeão da competição.

A equipe conquistou uma grande vitória já na primeira partida: perdia de 22 a 10, mas conseguiu a virada e venceu por 24 a 22. Na segunda partida, o Neni se recuperou, ganhou por 24 a 8, levando a decisão para um confronto derradeiro. Mas aí o fator casa pesou novamente e a Sociedade Beneficente conseguiu fazer um jogo seguro para finalizar o duelo em 24 a 12. O terceiro lugar ficou com a Sociedade São Paulo, que venceu a Beneficente A por 2 a 0 em casa. No jogo de ida as equipes haviam empatado em 1 a 1.