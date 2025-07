O Brusque visita o Maringá para partida às 19h desta segunda-feira, 14, no estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o quadricolor tem a estreia do técnico Bernardo Franco após quatro partidas sem vencer, o time paranaense tem desfalques e segue em busca de uma recuperação com um jejum de vitórias que chega a oito jogos.

Bernardo Franco comandou os treinamentos de quinta e sexta-feira em Brusque, com os demais trabalhos de preparação realizados já no Paraná. A opção foi feita para que o treinador e o novo auxiliar-técnico, Marcos Skavinski, possam ter mais contato com os jogadores.

“O Pedrinho [Pedro Costa, gerente de futebol], antecipando, fez a essa leitura, da necessidade de talvez estarmos mais tempo juntos. A viagem nos proporciona isso. Pensando numa melhor condição de trabalho”, comenta Bernardo Franco.

“Então, a gente pensou muito bem e vai nos ajudar muito para que a gente possa estar tendo contato mais direto com os jogadores. Podemos criar alguns vínculos nesses dias, e tenho certeza que isso vai ser muito importante para nós nessa estreia”, conclui.

Em sua coletiva de apresentação na sexta-feira, 11, o treinador relatou que não deverá haver novos desfalques por lesão para a partida contra o Maringá.

Em relação a desfalques da rodada anterior, Éverton Alemão e Alex Ruan têm treinado normalmente. O mesmo ocorre com Matheus Nogueira, substituído no intervalo de Brusque 0x2 Figueirense por dores na lombar.

Não há desfalques por suspensão. Jhan Pool Torres, Roberto, Alex Ruan, Biel, Jean Mangabeira, Diego Mathias e João Veras estão pendurados.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Neto (João Veras).

Maringá

O Maringá não vence há oito jogos, desde que ganhou do Confiança por 3 a 2 em casa, pela quarta rodada. Desde então, somou quatro pontos em partidas da Série C e, no meio deste período, ainda teve a derrota por 4 a 0 diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Para piorar o momento, o Dogão chega com três desfalques por suspensão para a partida contra o Brusque: O zagueiro Ronald, o meia Buga e o atacante Maranhão, todos pelo terceiro cartão amarelo. Estão pendurados o zagueiro Gustavo Vilar, o lateral-direito Cristovam (ex-Brusque) e o lateral-esquerdo Rhuan.

Uma escalação possível tem Tony; Max Miller, Tito, Jhow; Alecxander,; Cristovam, Evanderson, Zé Vitor, Vinicius Amaral e Neguba; Robertinho (Danielzinho) e Júlio Rodrigues.

O atacante Matheus Moraes, que viveu grande fase no clube no começo do ano, voltou após uma transferência frustrada ao Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, por não conseguir o visto de trabalho. Ele tem treinado no Maringá enquanto aguarda definições sobre o próximo passo de sua carreira.

Arbitragem

O trio principal é do Tocantins. Marcos Mateus de Sousa apita a partida, auxiliado por Fernando Gomes da Silva e Alvani Brito Nunes. André Ricardo Martins (PR) é o quarto árbitro.

Maringá x Brusque em tempo real

Acompanhe Maringá x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

