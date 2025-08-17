Em noite histórica, Carlos Renaux vence o Metropolitano e volta à elite de SC após 42 anos

O Carlos Renaux encerrou 42 anos de espera na noite deste sábado, 16, vencendo o Metropolitano por 2 a 1 no estádio Augusto Bauer: em 2026, jogará a elite do futebol catarinense, que não disputava desde 1984.

Em jogo com mais de 1,5 mil torcedores e arquibancada coberta lotada com torcedores do Vovô, Hebert abriu o placar. Patrick empatou; e Cássio, marcando pelo terceiro jogo consecutivo, fez o gol do acesso, no início de um segundo tempo que ainda teve uma expulsão para cada lado.

O Renaux agora espera o vencedor de Blumenau x Camboriú para disputar o título da Série B do Campeonato Catarinense.

Primeiros movimentos

A partida começou com o equilíbrio esperado. Aos sete minutos, Vitinho fez a primeira finalização, num lance com algum perigo. No lado esquerdo, ajeitou para a perna direita e fez o chute colocado. Allan Roden acompanhou a saída da bola.

Embora o Renaux estivesse um pouco mais presente no ataque, o Metrô conseguiu outra finalização aos 13. Após lançamento em cobrança de falta, Zemárcio conseguiu o cabeceio, mas muito embaixo da bola, que subiu demais.

No minuto seguinte, Mago alçou a bola na área e Wellington Rocha fez o desvio, mas ninguém conseguiu completar. Ela saiu mansa pela linha de fundo.

Renaux na frente

O Carlos Renaux quase abriu o placar aos 30. Gerson fez o cruzamento, Cássio desviou de cabeça, o goleiro Alan ficou para trás e a bola bateu na zaga e em Eydison antes de sair.

Aos 34, Mago abriu com Cássio no contra-ataque do Renaux. Ele avançou e fez o passe em profundidade para Lucas Rocha. O cruzamento rasteiro da linha de fundo foi bloqueado por Vinícius, que ainda dividiu com Eydison e ganhou o tiro de meta.

O gol tricolor estava amadurecendo. Aos 35, No escanteio curto, Cássio recebeu a bola e alçou com efeito para a área. Hebert subiu muito bem e cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0. A torcida tricolor, que lotou a arquibancada coberta do Augusto Bauer, foi ao delírio.

Vacilo tricolor

O Metropolitano fez Allan Roden trabalhar pela primeira vez aos 42 minutos. Após boa ligação direta, Vitinho recebeu nas costas da marcação e chutou de perna esquerda. O goleiro do Renaux, substituindo o titular Airon, fez boa defesa para o lado.

Aos 44, um erro grotesco gerou o gol de empate do Metropolitano. Após lançamento, Gerson tentou proteger a bola e não se entendeu com o goleiro Allan Roden. Dudu conseguiu tomar a frente e fez o passe para Patrick, já quase na linha do gol, só empurrar para as redes: 1 a 1.

De novo na frente

Voltando do intervalo, o Carlos Renaux conseguiu ameaçar já nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos seis, Alan fez grande defesa em chute de Eydison, que soltou uma bomba sem ângulo dentro da área. No rebote, a finalização foi bloqueada.

Instantes depois, aos sete, o Renaux desempatou: após cruzamento pela esquerda, Cássio cabeceou bem, colocando no canto direito de Alan, que ainda tocou na bola: 2 a 1.

Expulsões

O clima esquentou aos 11 minutos, com um empurra-empurra entre os jogadores. O jogo ficou parado e o árbitro conversou com os assistentes. O atacante Patrick, do Metropolitano, e o zagueiro Barcellos, do Renaux, foram expulsos com o cartão vermelho direto. Barcellos foi assistir ao resto do jogo na arquibancada.

Pouco ataque

O jogo seguiu em aberto, tenso, com diversas faltas e pouca emoção. Quando o Metropolitano conseguia chegar mais à frente, errava cruzamentos e não ameaçava de fato a defesa do Renaux.

Aos 30, Everton Heleno cabeceou após cruzamento pela direita, mas a bola passou muito ao lado. Enquanto isso, o tricolor, com a vantagem, se arriscava menos e esperava oportunidades de contra-ataque.

O Renaux ainda teve um bom ataque aos 42. Pedrinho e Guilherme Pombo fizeram boa troca de passes, e conseguiram um escanteio após chute travado.

Perigo

Gabriel costurou bem pela direita aos 32, mas chutou fraco, no meio, para fácil defesa de Allan Roden.

Aos 34, após boa jogada pela direita, o cruzamento rasteiro passou pelo goleiro do Renaux. Pressionado por Lucas Rocha, Vitinho, por muito pouco, não completou para o gol. A bola passou por ele também e saiu da área.

Carlos Renaux 2×1 Metropolitano

Campeonato Catarinense – Série B

Semifinal – volta

Sábado, 16 de agosto de 2025

Estádio Augusto Bauer

Carlos Renaux: Allan Roden; Lucas Rocha, Wellington Rocha, Barcellos, Gerson; Hebert, Flaviano (Cauã Rocha); Cássio (Pedrinho), Mago (Hanna), Guga (Pedro Marlon); Eydison (Guilherme Pombo).

Técnico: Diego Correia

Metropolitano: Alan; Dudu, Wilian (Gabriel), Vinícius, Abraão; Zemárcio, Jean Cléber; Matheus Obina (Rafael), Everton Heleno, Vitinho; Patrick.

Técnico: Evandro Guimarães

Gols: Hebert, Cássio; Patrick

Cartões amarelos: Eydison, Gerson, Allan Roden, Hebert; Wilian.

Cartões vermelhos: Barcellos; Patrick.

Arbitragem: Diego da Costa Cidral, auxiliado por Bruno Müller e Hector Andrew Lisboa Jacques.

Quarto árbitro: Geovane da Silva

Quinto árbitro: Renan Rodrigo Alves

