Em nova ação, família de Laurinha realiza pedágio solidário para custear tratamento da filha; saiba como participar

Acontece no dia 15 de março um pedágio solidário em prol da Laurinha. A ação será realizada das 8h às 12h em diversos pontos da cidade. A família conta com o apoio dos moradores de Brusque para ajudar a custear o tratamento da filha, que se acidentou na piscina de casa e acabou desenvolvendo paralisia cerebral.

Há alguns anos, a família vem realizando diversas ações para ajudar a filha.

Conforme a campanha, acadêmicos que participarem do pedágio ganharão declaração de atividades complementares. Os interessados devem preencher o formulário disponível aqui.

A campanha também disponibiliza um grupo de Whatsapp para os participantes. Entre clicando aqui.

Acidente da Laurinha

Laura Rocha Guedes estava em casa com a família, que mora no bairro Steffen, quando em um momento em que os pais estavam ocupados, a menina acabou caindo na piscina, ficando cerca de 30 minutos sem vida.

Laurinha já passou por vários tratamentos com diversos profissionais. Atualmente ela faz os seguintes procedimentos: fisioterapia neuromotora, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, estimulação visual, sessões com fonoaudióloga e equoterapia. Além de acompanhamentos com pediatra, neuropediatra, gastropediatra, oftalmologista, nutricionista, cirurgia pediátrica, neuro-ortopedista pediátrico, oftalmologista e neuro oftalmologista pediátrico.

Leia também:

1. Primeiras alças externas do trevo da Antônio Heil são inauguradas em evento com governador

2. VÍDEO – Jorginho Mello responde críticas de Lula: “nunca fez nada por Santa Catarina”

3. VÍDEO – Carro invade calçada e colide contra estabelecimento no Centro de Brusque

4. Adolescente morre afogado na Praia Central de Balneário Camboriú

5. Proprietário de pizzaria que matou homem imobilizado em Brusque responderá em liberdade

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: