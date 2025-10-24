Em nova fiscalização, scooter elétrica é recolhida pela GTB após condutor ser flagrado sem capacete em Brusque

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) flagrou mais um condutor de autopropelido circulando sem capacete. A ação foi registrada durante uma blitz no bairro Guarani, no período da tarde. O equipamento foi apreendido.

Ainda durante a fiscalização, os agentes apreenderam uma motocicleta Honda Biz, cujo licenciamento estava vencido.

Segundo a GTB, a ação integra o conjunto de fiscalizações que vêm sendo intensificadas nas últimas semanas para coibir o uso irregular dos autopropelidos.

As fiscalizações seguem ocorrendo em diferentes pontos da cidade, com foco em orientar, prevenir e coibir infrações que comprometem a segurança no trânsito.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

