Em nova reunião, comunidade e prefeitura preparam lista com pedidos de compensação para obra da barragem de Botuverá

Uma reunião realizada em 29 de setembro no bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá, alinhou os pedidos de compensação para construção da futura barragem. Uma lista de demandas deve ser formalizada pela prefeitura e entregue à Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina.

Participaram da reunião os moradores dos bairros Ribeirão do Ouro e Barra da Areia. O prefeito Victor Wietcowsky (PP) marcou presença. A comunidade é crítica à construção, e teme, principalmente, ao risco de falta de acesso digno aos seus terrenos nos fundos do reservatório da barragem.

“Estamos cientes que o governo do estado está dizendo que irá fazer [a barragem]. Sendo assim, a obra será executada. Precisávamos, então, pensar nas contrapartidas para diminuir os problemas sociais que a obra pode gerar. A hora de conseguir [as compensações] é agora”, afirma o prefeito.

Os moradores dos bairros tinham expectativa da participação de algum representante da Defesa Civil catarinense. No entanto, não havia ninguém do governo do estado no encontro, conforme relataram os participantes à reportagem de O Município.

Estrada entre as prioridades

Entre os pedidos de compensação, estão a garantia de uma nova estrada na localidade de Areia Baixa e de distribuição de energia elétrica. As demandas são as principais dos moradores, que também cobram indenizações justas das terras.

Outras contrapartidas nas áreas de saúde, educação e segurança pública também foram levantadas. O objetivo é mitigar o impacto social da chegada repentina dos 300 trabalhadores que são esperados em Botuverá para executar a obra.

