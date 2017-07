Em passagem por Itapema, pai de Neymar revela negociação com Paris Saint German (PSG)

De passagem por Itapema, no litoral catarinense, o pai do atacante Neymar revelou que o atleta estaria negociando a sua saída do Barcelona para o Paris Saint German (PSG). A intenção é que tudo ocorra nas próximas semanas, inclusive.

Segundo Neymar da Silva Santos, o filho quer sair da sombra do Barcelona, que está repleto de galáticos, para se destacar ainda mais e ser o maior protagonista do ataque no clube francês. Neymar estava em Itapema até o início da tarde desta sexta, 30, onde participou de um evento de pôquer.