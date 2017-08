Depois do amanhecer com a presença de fortes nevoeiros por toda a região de Brusque, a tarde desta quarta-feira,09, foi de aquecimento nas temperaturas. Nosso município registrou 28,1ºC de valor máximo, marca esta observada no Bairro Centro. Já o Rio Branco teve pico de 27,1ºC, segundo dados extraídos junto as minhas estações.

O sol brilhou de forma absoluta pelos céus de nossa cidade, deixando o inverno com “cara de primavera”.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas coletadas por minhas estações no dia de hoje em Brusque e Guabiruba, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

16,0ºC com 28,1ºC /Bairro Centro/Brusque

15,1ºC com 27,9ºC/ Bairro Aymoré/Guabiruba

15,5ºC com 27,1ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

13,7ºC com 22,5ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

——–com——— /Bairro Lageado Alto/Guabiruba (problemas técnicos hoje)

Pelo Vale do Itajaí tivemos: