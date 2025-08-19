Em podcast, Edu relembra momentos no Brusque, primeiro salário e superação de lesão

O centroavante Edu contou diversas de suas vivências no Brusque em entrevista no Charla, um dos principais podcasts esportivos do país, na manhã desta terça-feira, 19. A decisão de jogar pelo quadricolor, como ele próprio considera, foi “muito acertada”. Segundo maior artilheiro da história do clube, com 38 gols em 62 jogos oficiais, o Imperador do Vale teve suas passagens: uma em 2017 e 2018; e outra em 2020 e 2021.

Edu chegou ao Brusque em 2017, para a disputa da Copa Santa Catarina, vindo das divisões inferiores do Rio de Janeiro. Ele relata que seu primeiro salário no Brusque, em 2017, era R$ 600, quatro vezes menor do que costumava receber nas divisões inferiores do Rio de Janeiro.

“Mas eu fui para abrir o mercado, e acho que esta foi uma escolha muito acertada profissionalmente na minha vida”, avalia.

O Brusque foi vice-campeão daquela Copa Santa Catarina, com oito gols do centroavante, que teve o contrato renovado para 2018. Após uma estreia com gol no Catarinense contra o Joinville (derrota por 2 a 1), rompeu os ligamentos do tornozelo na segunda rodada. Pediu rescisão para sair e se recuperar no Rio de Janeiro.

“O Brusque, na época, não tinha um departamento médico bom, era muito várzea ainda em estrutura”, afirma.

Após um início arrasador na temporada 2020, o futebol parou por causa da pandemia de Covid-19 e, quando voltou, foi Edu quem foi forçado a parar. Sua lesão nos ligamentos do joelho em 2020 ocorreu num jogo em que o centroavante relata que não era nem para ter entrado em campo. O centroavante chamava a atenção de outros clubes, e havia um consenso entre o Brusque e o seu empresário de que Edu não jogaria naquele 8 de agosto, contra o Ypiranga, na primeira rodada da Série C.

“Quando fui operar meu joelho, tive que assinar um termo de responsabilidade porque tinha risco de não conseguir jogar mais bola. Depois que se tem essa lesão aqui, ninguém mais consegue ser 100%.”

“Numa bola que fui fazer um pivô, o zagueiro me puxou. Quando fui girar para acompanhar o movimento que eu tava fazendo, a minha trava da chuteira ficou agarrada [no gramado]. Duas travas da chuteira quebraram pelo giro. Na hora meu joelho explodiu todo, já caí gritando.”

Passaram-se 10 meses de recuperação. O Brusque estava prestes a fazer seu primeiro jogo na Série B de 2021 e não tinha centroavantes, após as saídas de Júnior Pirambu e Bruno Mota. Edu, voltando de grave lesão, era a única opção. E em sua reestreia, fez os dois gols na vitória do Brusque por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Augusto Bauer.

O Imperador do Vale voltou imparável. Marcou nove gols nos 12 primeiros jogos da Série B e se tornaria o artilheiro daquela edição do campeonato, com 17 gols. Na reta final da campanha, ainda precisou ser improvisado como goleiro e pegou um pênalti na vitória por 3 a 1 sobre o Remo. “Só Deus explica”, resume. Foi a única temporada em que o Brusque jogou uma Série B e permaneceu para o ano seguinte.

A história de Edu no Brusque termina ao fim de 2021, aceitando uma proposta irrecusável do Cruzeiro, com o qual foi campeão da Série B em 2022. Um primeiro contato havia sido feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, após Brusque 1×2 Cruzeiro, pela Série B. “O Luxemburgo já tinha falado comigo. Eu fiz o gol do jogo, no final do jogo ele me chamou: ‘pô, Edu, preciso de um 9 aqui no ano que vem’.”

Quase quatro anos após sua saída, a consideração pelo Brusque permanece. “Tenho um carinho pelo Brusque também absurdo.”

Pós-Brusque

Após deixar o Brusque, Edu viveu grande momento no Cruzeiro, com 22 gols em 48 jogos. Também passou por Dibba Al-Fujairah-EAU, Coritiba, Cerro Porteño-PAR, Goiás e Cuiabá.

Após anunciar uma pausa na carreira há quase um mês, o jogador já começa a se considerar aposentado, aos 32 anos. Acredita não conseguir entregar 100%, apontando como razões as graves lesões e a indisciplina no começo da carreira.

Edu no Brusque

62 jogos oficiais

38 gols

Artilheiro do Brasileiro Série B 2021 (17 gols)

Artilheiro do Catarinense 2020 (8 gols)

Artilheiro da Copa Santa Catarina 2017 (8 gols)

Campeão Recopa Catarinense 2020

Vice-campeão Catarinense 2020

