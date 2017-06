Em prevenção às drogas, Proerd Pais forma nova turma em Brusque

Na noite de terça-feira, 20, ocorreu a formatura da primeira turma do programa Proerd Pais do ano, no auditório do 18º Batalhão de Polícia Militar, em Brusque. O projeto mostra o mundo dos filhos aos pais, os fatores de risco e de proteção, e informações sobre as drogas.

As aulas iniciaram no dia 9 de maio e foram ministradas pelo instrutor do Proerd, Cabo Guilherme André Sedrez, na Escola de Ensino Fundamental Padre Luiz Gonzaga Steiner, na travessa Lagoa Dourada. Ao total, foram cinco encontros.

A noite começou com as atividades relacionadas ao último encontro. Logo após teve a formatura e, em seguida, houve o sorteio de cinco mascotes Daren, símbolo do Proerd. As crianças acompanharam os pais e se divertiram visitando as dependências do quartel e participando da formatura.

Para alegrar ainda mais a noite, todos cantaram e dançaram a canção do Proerd. Por fim, os formandos participaram de coquetel. O evento contou com a presença do comandante do 18º BPM de Brusque, tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro; da diretora da escola Padre Luiz Gonzaga Steiner, Carmen Lúcia Knihs; do diretor de Educação de Brusque, Valentim Cim; além dos pais, filhos e policiais militares.