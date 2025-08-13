Em prisão domiciliar, Bolsonaro tem 20 pedidos de aliados para visitá-lo

Sala de espera

Em prisão domiciliar há nove dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro contabiliza 20 pedidos de aliados que querem visitá-lo. Solicitações que estão sob a análise do ministro “supremo” Alexandre de Moraes. Entre os catarinenses que pediram e com nome aprovado está apenas o da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), agendado para dia 21. Noutra fila, de 11 nomes, para encaminhamento, está o do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Memória

Poucos dias antes de morrer, em outubro do ano passado, em Florianópolis, onde morou por mais de 30 anos, o grande pianista Arthur Moreira Lima pediu a Margareth Garrett, sua mulher, que entregasse sua gravata preferida a seu amigo, o maestro João Carlos Martins, 84 anos. Hoje, 13, João vai usá-la no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, num concerto em memória do próprio Arthur. A dupla fez mais de 50 concertos a dois pianos pelo mundo.

Sexualização

A denúncia do influenciador Felca, de imensa repercussão, abordando a adultização e a exploração de crianças e adolescentes na internet, motivou a apresentação, de segunda-feira até ontem, de 32 projetos de lei na Câmara dos Deputados. Dentre eles um do catarinense Ismael (PSD-SC), que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes contra superexposição digital e exploração econômica em ambientes digitais.

Histórico

Antes do motim da semana passada, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Fábio Schiochet (União-SC), havia dito, em relação a outros casos, “que é mais fácil suspender do que cassar”. Entre mortos e feridos, todos, afinal, estarão salvos.

“Made in Brazil”

Apesar do tarifaço de Trump, SC registrou em julho alta de 3,06% na exportação de produtos, na comparação com o mesmo mês do ano passado, atingindo US$ 1,083 bilhão. Este movimento foi puxado por itens como tabaco não-manufaturado, que subiu 279% e atingiu o quarto lugar na pauta, e refrigeradores, que tiveram alta de 151,4% e fecharam o mês na 16ª posição. Já entre os produtos mais vendidos por SC para o exterior, o mês foi de recuo, com os embarques de carnes de aves caindo 4,3%, de carne suína 6,7% e motores elétricos 19,2%.

Prêmio MEC

Foram divulgados ontem os ganhadores do Prêmio MEC da Educação Brasileira, que valoriza as melhores práticas de inclusão e diversidade, qualidade da educação pública, desempenho no Ideb e acesso e permanência em tempo integral, dentre outros indicadores. Cinco prefeituras de SC receberão premiações: Bombinhas e Rio do Sul (tempo integral), Iporã do Oeste (anos finais), Peritiba (educação infantil) e Serra Alta (alfabetização).

Sapatilha

Em iniciativa que tem enorme repercussão, social e na mídia carioca, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, com sede em Joinville, fará duas pré-seleções de meninos e meninas em duas favelas da cidade do Rio de Janeiro, dias 18 e 19.

SC fora

A Azul informou ontem que encerrou as operações em 14 cidades em todas as regiões do país, dentre elas as que envolviam os aeroportos de Correia Pinto e Jaguaruna, em SC, para “reavaliação”, de forma a ajustar oferta e demanda.

Combate à violência

Os nove mil torcedores que foram ver a vitória do Criciúma sobre o Athletico Paranaense, por 4 a 2, na noite de segunda-feira, foram alvo de campanha da OAB local de combate à violência contra a mulher. Todos, homens, mulheres, casais e jovens, demonstraram estar muito sensíveis à questão.

Cerveja

Dados do Anuário da Cerveja 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária, divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, mostram que foi em SC que a indústria cervejeira mais cresceu no Brasil em 2024, com o surgimento de 25 novas empresas. Em todo Brasil há agora 1.949, em 790 municípios.

Ninharia

No alvo de ataques de toda ordem e com sua imagem público lá no chão, eis que o Supremo Tribunal Federal está para decidir se a imposição do corte de barba e cabelo viola o direito à liberdade de crença e religião dos presos.