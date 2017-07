Em reforma, telhado da Arena Brusque recebe últimos ajustes

Quem acompanhou partidas da Superliga B ou da Liga Ouro realizadas na Arena Brusque em dias de chuva presenciou um cenário impróprio para a prática do esporte. Goteiras colocavam a integridade física dos atletas em risco, e em muitas oportunidades partidas precisaram ser interrompidas. Esta situação, porém, está prestes a receber um ponto final.

Após uma série de reformas que iniciou em março, o telhado da Arena recebe seu último procedimento: a troca das cumeeiras. A empresa Anselmo Toldos, de Blumenau, já havia feito a troca das calhas. Segundo o superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Ademir de Souza, o Toto, a conclusão da reforma será nos próximos meses. “Eles estão há uns três dias mexendo nas cumeeiras. São estruturas de cerca de 90 metros, isso deve resistir bastante tempo sem goteiras”, afirma.

Apoio geral

Desde que assumiu a superintendência da FME, Toto tem feito das reformas na Arena Brusque sua luta particular. O local já havia recebido pintura entre janeiro e fevereiro, e na sequência teve o início da reforma no telhado. A reclamação foi constante entre atletas e torcedores que acompanharam as competições nacionais realizadas no primeiro semestre.

Agora, na reta final da obra, ele se diz satisfeito com o resultado e diz que foi um trabalho em conjunto. “Todo mundo que chega em um ambiente de trabalho quer fazer uma coisa boa. Contamos com a ajuda da administração municipal, com o prefeito e o vice-prefeito, além do secretário da Fazenda, Governo e Gestão Estratégica da Prefeitura de Brusque, William Molina para que tudo corresse bem”.

Além do telhado, que já recebeu as calhas novas e segue com a reforma, a parte interna também está sendo revitalizada, com a realização de uma nova pintura das paredes internas, dos alojamentos e a manutenção de banheiros e vestiários. Para Toto, esta obra já deveria ter sido realizada há mais tempo. “A Arena foi inaugurada em 2005, e de lá pra cá, nem lâmpada, nem refletor, nada foi feito para melhorar. Estamos dando uma reforma geral, deixando tudo em dia. A Arena Brusque é uma das melhores do estado de Santa Catarina”, diz.