Em três minutos, motocicleta é furtada no Centro de Brusque

Três minutos foi o tempo que um homem levou para furtar uma motocicleta no Centro de Brusque na manhã de quarta-feira, 14.

Conforme a proprietária, uma jovem de 20 anos, a moto Honda/Biz de placa MDP-5509 estava estacionada na lateral da empresa em que trabalha, na rua Henrique Hoffmann. Ao sair para seu horário de almoço, ela percebeu que a motocicleta não estava mais no local.

As câmeras de segurança da empresa mostraram que um homem de média estatura, cabelo preto e pele branca foi o autor do furto. Ele vestia moletom cinza claro, camisa verde, cala jeans, tênis preto com sola branca.