Perfis alimentares e autoconhecimento

No consultório, Dr. João utiliza os chamados perfis alimentares para ajudar os pacientes a reconhecerem padrões nocivos à saúde. Veja alguns exemplos:

• Comer beliscador: ingere pequenas quantidades ao longo do dia, sem refeições definidas.

• Comer emocional: usa a comida para lidar com emoções, geralmente consumindo doces.

• Comer compulsivo: ingere grande volume em pouco tempo, seguido de culpa.

• Comer hipergágico: consome grandes volumes em uma ou duas refeições no dia.

• Comer noturno: ingere a maior parte das calorias (60%) após às 18h.

• Comer social: se alimenta em excesso em eventos, mesmo sem fome, por pressão social.

• Comer hedônico: busca o prazer sensorial e emocional ao comer, com alimentos que remetem a boas lembranças.

“Ninguém é 100% de um só perfil. É uma combinação, mas há um que predomina”, explica o médico.

Acompanhamento multidisciplinar é essencial

Para o Dr. João, o segredo está no diagnóstico correto, com tratamento contínuo e acompanhamento multidisciplinar.

“Médicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais devem trabalhar em conjunto para tratar o paciente como um todo — corpo e mente. Na fome emocional, por exemplo, se a paciente interrompe sua medicação, ela volta a ganhar peso. Porque o problema emocional continua ali”.

Ele defende um acompanhamento mensal, com ajustes constantes e foco em mudanças sustentáveis: “Emagrecer não é só perder peso. Precisa haver tratamento humanizado”.

Dr. João aplica a Medicina Baseada em Evidências (MBE), que combina experiência clínica e as melhores evidências científicas. Recentemente, buscou atualização na área de Obesidade e Emagrecimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.