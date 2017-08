A noite do último sábado, 12, foi marcada pela escolha da Garota Feijuca 2017, Primeira e Segunda Princesas da festa desse ano. Oito candidatas participaram do concurso, promovido pela casa de eventos Fire Up, de Brusque, e que escolheu as representantes da quinta edição de sua tradicional feijoada, que acontece no dia 16 de setembro.

No time dos jurados, colunistas, jornalistas, comunicadores e empresárias avaliaram critérios como beleza facial, beleza corporal, elegância na passarela, simpatia, desenvoltura em público e fotogenia.

Durante uma hora as candidatas desfilaram, se apresentaram aos jurados e ouviram suas torcidas, todas demonstrando a verdadeira beleza da mulher brasileira. O concurso contou com a presença de jovens naturais de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. O anúncio da realeza da 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes aconteceu durante a madrugada, na festa promovida pela casa, e que levou o melhor do sertanejo ao palco.

Emanuele Immianowsky conseguiu a maior pontuação e foi escolhida pelos jurados como a Garota Feijuca 2017. Pâmela Hubner foi eleita Primeira Princesa e Sabrina Martins ficou como Segunda Princesa. As três receberam premiação em dinheiro, além de presente da Lemus Calçados (para a primeira colocada), bolsa de estudos na Fisk Idiomas e no Curso de Modelos Profissionalizante da Agência Lucky70.

Para o empresário e proprietário da Fire Up, Eudes Vilamoski, a realização do concurso foi muito positiva para a casa e para a própria Feijuca, que chega a sua quinta edição no dia 16 de setembro. “É muito gratificante para Fire realizar um concurso como este e receber um corpo de jurados tão importante, além das meninas que se candidataram e bem representaram nossa casa. Esta é a primeira edição desse concurso e ficamos muito felizes com a participação e com o resultado. Vamos levar esse concurso adiante, nos próximos anos, consolidando ainda mais a Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes. Parabéns às três candidatas escolhidas e às demais participantes. Agradeço também a todos os patrocinadores e apoiadores desse concurso, que foi, sem dúvida alguma, um grande sucesso”, ressaltou.

Emanuele Immianowsky participou pela primeira vez de um concurso, e ficou extremamente feliz com o resultado. “Eu sempre acompanhei as Feijucas da Fire Up e estou muito feliz. Só tenho a agradecer à casa, às demais participantes, ao público que veio prestigiar a festa de hoje e já quero convidar todos para marcarem presença na 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes que acontece no dia 16 de setembro”, frisou.

Sobre a experiência de participar do concurso, Emanuele classificou como única e agradeceu às demais candidatas pela convivência que tiveram. “O pouco que a gente conviveu foi de muita parceria, de acalmar uma à outra, de incentivar, dar dicas e isso foi muito gratificante para cada uma de nós”, complementou.

Pâmela Hubner driblou o nervosismo para participar do concurso este ano e com isso, conquistou o título de Primeira Princesa. “Estou muito feliz por ter ganhado e agradeço minha família por todo apoio que me deram. Agora o foco é a 5ª Feijuca e vamos representar a festa da melhor forma possível”, disse empolgada.

Sabrina Martins, eleita Segunda Princesa, destacou todo incentivo e as dicas recebidas durante a preparação das candidatas para o concurso. “Só tenho a agradecer, é a primeira vez que participo de um concurso assim e foi uma experiência incrível. Vou me dedicar ao máximo e estarei junto com a Emanuele e a Pâmela na 5ª Feijuca no dia 16 de setembro”, destacou.