Embaixador de Israel no Brasil deve desistir de levar grupo de senadores bolsonaristas ao país

Me deixe fora

Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, está prestes a abandonar a ideia de levar um grupo de senadores bolsonaristas para uma visita ao seu país. Inicialmente alguns toparam, mas depois deram para trás. Jorge Seif (PL-SC) entre eles. Alegam que não é tão seguro assim visitar um país em guerra.

No ar

A Secretaria de Estado da Articulação Internacional de SC espera o momento, já com bases bem mais concretas, para anunciar boas novas em voos internacionais. Há tratativas com a voadora espanhola Iberia para operacionalização de um voo direto semanal de Florianópolis para os Estados Unidos e Europa.

Desafio

A internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua tem amplo apoio popular em várias cidades de SC, onde já acontece e poucos sabem, até para não despertar a atenção de bons samaritanos hipócritas. Os primeiros foram Balneário Camboriú e Chapecó. Criciúma está começando.

Itália

Alessandro Cortese, um cidadão romano de 63 anos, é o novo embaixador da Itália no Brasil. Após atuar por quatro anos como representante permanente do seu país em organizações internacionais em Viena, acaba de assumir o cargo em Brasília. Nesta segunda e terça-feira faz sua primeira visita oficial à circunscrição consular de Curitiba, que tem jurisdição sobre o Paraná e SC. Será recebido pela cônsul geral Eugenia Tiziana Berti, pelos dirigentes dos Comitês de Italianos no Exterior (Comites) e por lideranças italianas dos dois Estados. Já sabe que SC, depois do Espírito Santo, é o Estado “mais italiano do Brasil”.

Qual Lula?

Na Conferência do Clima em Dubai, Lula defendeu a descarbonização. Porém, lá mesmo o Brasil foi convidado para fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+). De pronto, disse sim, acrescentando que é preciso “trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis”. Mas ele é a favor da exploração petrolífera na Bacia Amazônica! Aqui e no exterior, Lula fala uma coisa e pratica outra. A quem dar ouvidos: ao Lula que fala ou ao Lula que não faz o que fala?

Assalto

Continua sendo memorável, pelo que apurou a Lava Jato, o assalto de bilhões na Petrobras em tempos recentes. Mesmo assim, uma liminar de abril deste ano do então insondável e lamentável ministro “supremo” Ricardo Lewandowski derrubou trechos da Lei das Estatais, permitindo a entrada de políticos na administração da empresa. Socorro!

Ganhos e perdas 1

Quem comprou imóveis em Florianópolis, Vitória, Vila Velha, Goiânia e Curitiba obteve ganhos acima da inflação nos últimos cinco anos. De acordo com dados públicos do índice FipeZap analisados pelo Estadão, a valorização do preço médio do metro quadrado nessas cidades ficou entre 16% e 40,8% (já descontada a inflação pelo IPCA) no período de setembro de 2018 a setembro de 2023.

Ganhos e perdas 2

Vitória ficou no topo, com 40,84%, seguida por Vila Velha, 27,3% e Florianópolis em 5º, com 16,18%. Na outra ponta tiveram maiores desvalorizações imobiliárias as cidades de Niterói (-26,28%, Rio de Janeiro (-26,61%), Campinas (-17,11%), Porto Alegre (-11,78%) e São Bernardo do Campo (-9,50%). O levantamento abrange os preços em 18 cidades que têm dados divulgados pela FipeZap desde 2018. Aliás, Vitória compete muito com Florianópolis. A capital capixaba já foi considerada pela ONU como a segunda melhor cidade do litoral brasileiro para se viver, ficando atrás somente da capital dos catarinenses.

Assédio 1

Virou uma epidemia o assédio sexual contra mulheres, em qualquer lugar. Um deles são as trilhas de acesso a praias do sul da Ilha de SC, especialmente nas localidades de Rio Tavares, Campeche e Morro das Pedras. Numa regularidade de casos que gerou a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira, para se discutir o que fazer.

Assédio 2

Na mesma quinta-feira será realizado o 1º Seminário Estadual Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, no Tribunal de Justiça do Estado. Será debatida a situação em SC as ações para prevenir e coibir a violência de gênero. A ação integra a campanha “21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher”.