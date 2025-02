Embalado, Brusque visita o Figueirense, que espera 10 mil torcedores no Scarpelli

O Brusque visita o Figueirense em partida que começa às 20h desta quarta-feira, 5, no estádio Orlando Scarpelli, pela sétima rodada do Catarinense. Diego Mathias retorna de suspensão, e o quadricolor tem a missão de conquistar sua primeira vitória como visitante em quase um ano. O Figueirense tem o melhor ataque do campeonato no momento e traçou a meta de colocar 10 mil pessoas no estádio.

O ponta Diego Mathias cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e pode assumir o lado direito do ataque. Contudo, considerando a formação com três zagueiros mantida, ele disputa posição com Mateus Pivô na ala e com Gabriel Honório na ponta.

Não há novos desfalques por cartões. O lateral-direito Mateus Pivô e o zagueiro Jhanpol Torres estão pendurados, assim como o técnico Filipe Gouveia.

Uma possível escalação quadricolor tem Matheus Nogueira; Ianson (Dionatan), Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô (Diego Mathias), Rodolfo Potiguar, Biel (Serrato) Alex Ruan; Gabriel Honório, Guilherme Pira; Robson Luiz.

Se optar por uma formação mais defensiva para um jogo fora de casa contra o time com mais gols no campeonato, Filipe Gouveia poderá colocar Biel em funções mais defensivas. Outra hipótese é viável é utilizar Paulinho ou Serrato para fazer dupla com Rodolfo Potiguar.

Ainda se recuperando de suas lesões, o zagueiro Maurício, o meia Robinho e o atacante Luizinho seguem indisponíveis. Os três fazem trabalhos de transição no gramado, em diferentes níveis de recuperação.

O Brusque é o atual quinto colocado do Catarinense. Tem duas vitórias, três empates e uma derrota, com cinco gols marcados e três gols sofridos.

Visitante inofensivo

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 sobre o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. Paulinho Moccelin marcou o gol e o técnico quadricolor era Luizinho Lopes.

Desde então, foram 26 jogos sem vencer nas casas dos adversários, com 13 empates e 13 derrotas, 17 gols marcados e 42 sofridos. Em 2025, o Brusque empatou suas duas partidas como visitante até aqui: 0 a 0 com o Marcílio Dias e 1 a 1 com o Joinville.

Figueirense

Assim como o Brusque, o Figueirense tem nove pontos, acumulados em duas vitórias, três empates e uma derrota. O que o coloca à frente de Avaí e Brusque são os critérios de desempate: 10 gols marcados contra quatro do arquirrival, e saldo positivo de três gols, enquanto o quadricolor tem dois de saldo. Começa a rodada no terceiro lugar, com o melhor ataque do Catarinense

Na rodada anterior, a equipe da capital começou perdendo por 2 a 0 diante do Santa Catarina, em Rio do Sul, mesmo com um jogador a mais. Contudo, buscou o empate em 2 a 2.

O Furacão do Estreito tem o objetivo de colocar 10 mil torcedores no Orlando Scarpelli, com ingressos variando de R$ 30 a R$ 120. Seu maior público até o momento neste início de ano foi registrado na derrota por 3 a 2 para o Criciúma em 22 de janeiro, com 6.535 torcedores.

Não há desfalques por suspensão no Figueirense. O volante Jhony Douglas e o atacante Lucas Mineiro estão pendurados.

Uma possível escalação tem Ruan Carneiro; Léo Maia, Felipe Santiago, Ligger (Matheus Alves), Samuel; Rafinha Potiguar, Jhony Douglas; João Lucas, Gabriel Santiago, Marlyson; Kayke (Nicolas).

Retrospecto

Brusque e Figueirense não se enfrentam no Orlando Scarpelli desde 15 de março de 2020. Naquela ocasião, começando com time reserva, o quadricolor perdeu por 1 a 0, gol de Marquinho aos 43 do segundo tempo. Desde então, foram cinco jogos com o Brusque mandante, com uma vitória para cada lado e três empates.

A última vitória quadricolor no Scarpelli foi em 4 de novembro de 2018: 2 a 1 sobre o time B do Figueirense, pela semifinal da Copa SC. Sobre o time principal, o triunfo mais recente foi na estreia do Catarinense 2017: 2 a 1 de virada, em 28 de janeiro.

72 jogos oficiais

22 vitórias do Brusque

19 empates

31 vitórias do Figueirense

88 gols do Brusque

103 gols do Figueirense

Arbitragem

Diego da Costa Cidral apita a partida, auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques e João Victor Aparecido Donner Macedo. Eduardo de Carvalho Corrêa é o quarto árbitro.

Figueirense x Brusque em tempo real

Acompanhe Figueirense x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

