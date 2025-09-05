O Brusque enfrenta o Náutico às 19h deste domingo, 7, no estádio Augusto Bauer, em sua primeira partida pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com mais opções e a chegada de reforços, o quadricolor tem como adversário o dono da melhor defesa ds competição.

Não há desfalques em relação às rodadas mais recentes. Alex Ruan segue em recuperação, enquanto Ítalo e Thomaz retornam de suspensões.

O treinamento desta quinta-feira, 4, no CT do América, teve trabalhos com confrontos de ataque contra defesa. A atividade principal foi de organização e posicionamento, desde a construção de jogadas até a finalização.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Danielzinho), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Thomaz (Biel), Guilherme Pira; Olávio.

Uma opção com três zagueiros tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô (Danielzinho), Jean Mangabeira, Biel (Thomaz), Ailton; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio.

Após uma oscilação que o tirou do G-8, o Brusque conseguiu uma recuperação a partir de uma grande vitória por 1 a 0 sobre o líder Caxias, fora de casa. Depois, sacramentou a classificação com um 2 a 0 sobre o CSA, pondo fim no jejum de triunfos em casa.

Náutico

O Náutico vive um momento fantástico: pela Série C, não perde há 12 jogos, com 17 gols marcados e apenas dois sofridos no período. A última derrota na competição foi diante da Ponte Preta, 1 a 0 em 24 de maio, nos Aflitos. Depois, só perdeu para o Bahia, 3 a 1 pela Copa do Nordeste, em 7 de junho.

Entre os destaques do Timbu na primeira fase está a defesa: o time chegou a ficar oito jogos consecutivos sem sofrer gols. Terminou no terceiro lugar, com 25 gols marcados e sete sofridos em 19 partidas.

A vitória por 3 a 0 sobre o Ituano na última rodada teve dois gols do atacante nigeriano Samuel Otusanya, que retorna ao Náutico após passagem de poucas oportunidades no Criciúma.

Para a segunda fase, o clube fez um planejamento especial de logística, bancando uma delegação maior em jogadores e comissão técnica nas viagens, que serão antecipadas. Além disso, há uma premiação maior para a equipe em casos de acesso, vitórias e até empates.

Uma possível escalação tem Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Carlinhos, Rayan, Igor Fernandes; Auremir (Igor Pereira), Marco Antônio; Hélio Borges, Patrick Allan, Vinícius; Otusanya. O meia Vitinho, emprestado pelo Goiás, é o reforço mais recente e está à disposição.

Retrospecto

6 jogos oficiais

1 vitória do Brusque

3 empates

2 vitórias do Náutico

8 gols do Brusque

9 gols do Náutico

Brusque x Náutico em tempo real

Acompanhe Brusque x Náutico com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

