Foi inaugurada nesta sexta-feira, 28, a unidade da Embracon em Brusque. Em evento especial com colaboradores e clientes, foi celebrado um novo passo na história de uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil, destacada pela experiência e pela credibilidade no mercado. Coroando a inauguração, esteve presente o primeiro cliente contemplado no mesmo dia da abertura da unidade.

Localizada na rua Augusto Bauer, nº 191, no Jardim Maluche, a Embracon possui uma estrutura ampla, arejada e aconchegante. O evento contou com um coquetel para colaboradores, clientes, familiares e convidados.

A diretora de Planejamento Estratégico, Rosângela Assino, relata que a escolha de Brusque para receber uma franquia foi estratégica. Trata-se de uma cidade em crescimento, com forte empreendedorismo e grande demanda por soluções financeiras acessíveis para imóveis, veículos e serviços.

“Este momento representa não apenas a conquista da realização deste projeto, mas também a oportunidade de contribuir com a cidade e com a comunidade. Oferecemos soluções financeiras acessíveis e seguras para quem deseja conquistar seus bens com planejamento e tranquilidade”, complementa.

“Nosso compromisso é com o cliente! Não queremos apenas vender consórcios, mas sim ajudar cada pessoa a planejar seu futuro de forma segura. Nosso time está pronto para atender presencialmente aqui em Brusque, tirar dúvidas e criar soluções personalizadas para cada realidade”, destaca o gerente comercial, Abiel Nogueira.

Para o diretor comercial Fernando Goslar, a Embracon traz também impacto para além do mercado de consórcio. “Além de ajudar as pessoas a conquistarem bens, a Embracon movimenta a economia local. Estamos gerando novas oportunidades de trabalho e fortalecendo parcerias com empresas da cidade, o que traz benefícios para toda a comunidade.”