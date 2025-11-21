Embrast é eleita melhor fornecedora de Santa Catarina pela nona vez no Prêmio Acats 2025

A Embrast foi eleita a melhor fornecedora de Santa Catarina pela nona vez no Prêmio Acats 2025, realizado no Maria’s Camboriú, na noite da quarta-feira, 19. A empresa criada em Brusque foi destaque nas categorias bazar, e suprimentos e materiais de consumo.

A empresa está localizada às margens da rodovia Antônio Heil, em Itajaí. Este é o nono reconhecimento da Embrast pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats), com premiações também nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024.

A cerimônia reuniu mais de 700 convidados. Entre as empresas dos setores e diretoria da Acats, também esteve presente o governador Jorginho Mello.

Na edição deste ano, a premiação foi ampliada e contemplou vencedores em 1º, 2º e 3º lugar em 33 categorias, distribuídas entre Produtos para Revenda, Operações e Infraestrutura, Serviços e Categorias Especiais, que incluem Fornecedor do Ano, Inovação no Varejo, Responsabilidade Socioambiental, Gerente Comercial Indústria e Gerente Comercial Atacadista/Distribuidor.

