EmCenaCatarina será realizado em Brusque com três espetáculos diferentes

Entre os dias 6 e 8 de agosto acontece mais uma edição do EmCenaCatarina, promovido pelo Sesc em Brusque. O circuito contará com apresentações gratuitas de espetáculos como a peça teatral “A Luva e a Pedra” do Teatro em Trâmite; o espetáculo de dança contemporânea “Recluso”, de Elke Siedler e Diogo Vaz Franco; e a performance em dança “O pior de mim”, de Monica Siedler com o artista visual Bruno Bez.

Após as apresentações, haverá um bate-papo com os artistas. No domingo, 6, será realizado o espetáculo A Luva e Pedra, no teatro do CESCB, às 19h; na segunda-feira, 7, será o espetáculo Recluso, também no Teatro do Cescb, às 19h30; e na terça-feira, 8, acontecerá o espetáculo O Pior de Mim, no Instituto Federal Catarinense (IFC) – antigo Colégio Honório Miranda, às 19h30.

Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início de cada espetáculo. Mais informações: 3351-2599.