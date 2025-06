Emenda parlamentar de R$ 200 mil possibilita compra de novos instrumentos para fanfarras em Guabiruba

A partir de uma emenda parlamentar de R$ 200 mil, concedida pelo deputado estadual Jerry Comper, a Prefeitura de Guabiruba adquiriu novos instrumentos para as fanfarras escolares. A estreia está marcada para o desfile de 10 de junho.

O projeto começou com um levantamento detalhado das condições das bandas escolares nas unidades de ensino do município. A demanda surgiu de um pedido popular e do interesse da administração em revitalizar essa expressão artística.

Com base no diagnóstico, foi elaborado um projeto que contou com o apoio decisivo do então vereador Wagner Fischer Westarb. Por meio de sua articulação política, foi possível viabilizar a destinação da emenda parlamentar exclusivamente para a compra dos novos instrumentos.

Com a conclusão do processo licitatório, foram adquiridos diversos instrumentos de percussão — bumbos, surdos, caixas, tenores, pratos e liras — agora distribuídos entre quatro escolas da rede municipal. Esses equipamentos serão usados em ensaios, aulas e apresentações, com estreia marcada para o desfile.

“Trazer de volta a cultura das bandas escolares ao nosso município é mais do que simplesmente oferecer uma atividade extracurricular; é resgatar uma tradição que forma gerações, promove a cidadania e coloca nossos talentos em destaque no cenário estadual e nacional”, destaca Roberto, professor das fanfarras.

“Nosso objetivo é justamente esse: valorizar a cultura local, oferecer formação artística de qualidade e, quem sabe, conquistar novos títulos que orgulhem nossa cidade”.

Leia também:

1. Chuva em Brusque: o que a meteorologia prevê para esta quinta-feira

2. Menina de 9 anos é atropelada no bairro Santa Rita, em Brusque

3. Do universo de John Wick, filme “Bailarina” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

4. Prefeitura de Brusque busca dobrar número de castrações de animais em dois anos

5. Descendentes de italianos contam as histórias de suas raízes e suas relações com a imigração

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: