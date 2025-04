Emenda parlamentar garante compra de veículo para Secretaria de Agricultura de Guabiruba

Um veículo utilitário será adquirido pela Secretaria de Agricultura de Guabiruba com a confirmação de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil. O recurso é originário do gabinete do deputado estadual licenciado Jerry Comper (MDB-SC), atualmente secretário de Infraestrutura de Santa Catarina.

A emenda foi intermediada pelos vereadores Freddy Nagel (MDB) e Eduarda Schweigert (MDB). “Estivemos em Florianópolis no começo do mês e visitamos diversos deputados, incluindo Jerry Comper. Já havia um contato inicial e, nesta visita, conseguimos ratificar a emenda”, afirma Freddy.

