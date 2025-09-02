Emprego em Brusque: Sine divulga lista com quase 400 vagas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulga 380 vagas disponíveis no município. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com exigências que vão do ensino fundamental ao superior, além de opções para pessoas com deficiência (PcD).
Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na rua Paes Leme, número 45, no Centro I. O telefone para contato é (47) 4042-0505. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.
Confira algumas das vagas disponíveis:
- Ajudante de bomba
- Ajudante de carga e descarga / separador de materiais
- Ajudante de eletricista
- Ajudante de motorista
- Ajudante de pintor
- Ajudante de serralheiro
- Almoxarife
- Analista de suporte
- Armador de ferros
- Assistente administrativo (4)
- Assistente comercial
- Assistente de e-commerce
- Assistente de vendas
- Atendente de balcão
- Atendente de loja / oficina
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de almoxarifado
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de expedição (8)
- Auxiliar de expedição / conferente em confecção
- Auxiliar de instalação
- Auxiliar de limpeza (7)
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de marceneiro
- Auxiliar de pintura
- Auxiliar de pizzaiolo
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)
- Auxiliar de produção em confecção (2)
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar projetista de painéis elétricos
- Auxiliar de tapeceiro
- Auxiliar de talhação (2)
- Camareira de hotel
- Carpinteiro
- Ceramista
- Comprador
- Concierge
- Conferente de mercadorias
- Contagem e distribuição
- Coordenador de manutenção industrial
- Costureira em geral (3)
- Costureira pilotista (2)
- Cozinheira
- Cozinheira escolar
- Chefe de cozinha
- Eletricista
- Eletricista / mecânico de manutenção
- Eletromecânico industrial
- Eletrotécnico
- Embaixador de experiência do cliente
- Embalador(a)
- Encarregado de produção
- Enfestador
- Estágio em BDR (área comercial)
- Estoquista (2)
- Expedidor de mercadorias
- Fiscal de loja
- Gesseiro
- Inspetor de qualidade
- Latoeiro de veículos
- Lavador / higienizador de automóveis
- Marceneiro (3)
- Mecânico de automóveis
- Mecânico de máquinas industriais
- Meio oficial
- Mestre de obras
- Motorista 3º eixo
- Motorista de caminhão e carreta
- Motorista de caminhão (2)
- Motorista entregador (2)
- Operador de acabamento
- Operador de caixa
- Operador de caixa e comercial
- Operador de calandra
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de guilhotina
- Operador de loja júnior
- Operador de máquinas
- Operador de máquina de acabamento
- Operador de máquina de bordar
- Operador de máquina de viés
- Operador de produção (4)
- Operador de tinturaria
- Operador polivalente de máquinas de fiação
- Padeiro
- Passadeira
- Pedreiro (2)
- Pintor de obras
- Polidor de automóveis
- PCP em confecção
- Programador CLP e IHM
- Projetista de painéis elétricos
- Promotor de vendas
- Recepcionista atendente
- Revisor de tecidos
- Revisão e embalagem
- Revisora (2)
- Servente de limpeza
- Servente de pedreiro (2)
- Serviços gerais
- Soldador MIG
- Soldador montador
- Tecelão de malhas (máquina circular)
- Técnico em segurança do trabalho
- Vendedor externo
- Vendedor interno (dermocosméticos)
- Vendedor interno
- Vendedor interno (veículos)
- Vendedor interno (tintas)
- Vendedor porta a porta
- Zelador
- Zelador(a)
- Zeladora
