Emprego em Brusque: Sine divulga lista com quase 400 vagas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulga 380 vagas disponíveis no município. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com exigências que vão do ensino fundamental ao superior, além de opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na rua Paes Leme, número 45, no Centro I. O telefone para contato é (47) 4042-0505. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira algumas das vagas disponíveis:

Ajudante de bomba

Ajudante de carga e descarga / separador de materiais

Ajudante de eletricista

Ajudante de motorista

Ajudante de pintor

Ajudante de serralheiro

Almoxarife

Analista de suporte

Armador de ferros

Assistente administrativo (4)

Assistente comercial

Assistente de e-commerce

Assistente de vendas

Atendente de balcão

Atendente de loja / oficina

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de escritório

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (8)

Auxiliar de expedição / conferente em confecção

Auxiliar de instalação

Auxiliar de limpeza (7)

Auxiliar de logística

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de pintura

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)

Auxiliar de produção em confecção (2)

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar projetista de painéis elétricos

Auxiliar de tapeceiro

Auxiliar de talhação (2)

Camareira de hotel

Carpinteiro

Ceramista

Comprador

Concierge

Conferente de mercadorias

Contagem e distribuição

Coordenador de manutenção industrial

Costureira em geral (3)

Costureira pilotista (2)

Cozinheira

Cozinheira escolar

Chefe de cozinha

Eletricista

Eletricista / mecânico de manutenção

Eletromecânico industrial

Eletrotécnico

Embaixador de experiência do cliente

Embalador(a)

Encarregado de produção

Enfestador

Estágio em BDR (área comercial)

Estoquista (2)

Expedidor de mercadorias

Fiscal de loja

Gesseiro

Inspetor de qualidade

Latoeiro de veículos

Lavador / higienizador de automóveis

Marceneiro (3)

Mecânico de automóveis

Mecânico de máquinas industriais

Meio oficial

Mestre de obras

Motorista 3º eixo

Motorista de caminhão e carreta

Motorista de caminhão (2)

Motorista entregador (2)

Operador de acabamento

Operador de caixa

Operador de caixa e comercial

Operador de calandra

Operador de empilhadeira (2)

Operador de guilhotina

Operador de loja júnior

Operador de máquinas

Operador de máquina de acabamento

Operador de máquina de bordar

Operador de máquina de viés

Operador de produção (4)

Operador de tinturaria

Operador polivalente de máquinas de fiação

Padeiro

Passadeira

Pedreiro (2)

Pintor de obras

Polidor de automóveis

PCP em confecção

Programador CLP e IHM

Projetista de painéis elétricos

Promotor de vendas

Recepcionista atendente

Revisor de tecidos

Revisão e embalagem

Revisora (2)

Servente de limpeza

Servente de pedreiro (2)

Serviços gerais

Soldador MIG

Soldador montador

Tecelão de malhas (máquina circular)

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor externo

Vendedor interno (dermocosméticos)

Vendedor interno

Vendedor interno (veículos)

Vendedor interno (tintas)

Vendedor porta a porta

Zelador

Zelador(a)

Zeladora

