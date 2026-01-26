Emprego: quais as áreas com maior demanda de vagas em Brusque no início de 2026

Foto: Sophia Ribeiro/O Município

De acordo com os responsáveis por agências de emprego públicas e privadas, Brusque começa 2026 com um mercado de trabalho aquecido, mantendo um volume de vagas semelhante ao registrado em janeiro do ano passado.

Especialistas afirmam que o cenário é marcado pela escassez de mão de obra, aumento nos salários e pacotes de benefícios mais robustos, fatores que têm levado empresas locais a se reposicionar para atrair e reter profissionais.

Levantamento realizado junto a agências de emprego que atuam em Brusque aponta que a maior parte das oportunidades segue concentrada nos setores industrial e têxtil, pilares da economia local.

Ao mesmo tempo, áreas como vendas, logística, administrativo e funções ligadas à área digital também ganham espaço, refletindo mudanças no perfil das empresas instaladas na cidade.

Para o diretor da Céu RH, Graziano Andrade, o dinamismo do mercado de trabalho em Brusque continua grande, especialmente nas vagas operacionais, no setor de serviços e nas áreas comerciais. No entanto, ele destaca que o avanço tecnológico tem alterado a lógica das contratações.

“O desafio das empresas hoje não é apenas preencher vagas, mas desenvolver pessoas em um cenário em que a transformação digital e a inteligência artificial mudam rapidamente às exigências do mercado. O treinamento interno deixou de ser custo e passou a ser uma estratégia de sobrevivência”, afirma Graziano.

Segundo ele, organizações que investem no desenvolvimento de seus colaboradores tendem a se manter competitivas e a reter talentos, enquanto aquelas que não acompanham essa evolução correm o risco de perder profissionais para empresas mais preparadas para o futuro.

A mesma percepção é compartilhada pela Tempo & Trabalho. Na avaliação do CEO Édio Bertoldi, o mês de janeiro de 2026 começa aquecido. "Em termos de mercado de trabalho, com movimentação similar em número de vagas se comparado a janeiro de 2025, que representou recorde", afirma.

Dados utilizados pela empresa e pelo IBGE indicam que Santa Catarina registra a menor taxa de desemprego do país, em torno de 2%, enquanto o índice nacional gira em torno de 5,2%. Esse cenário contribui para a elevação dos salários e a ampliação dos benefícios oferecidos pelas empresas.

Em Brusque, a demanda por contratações se concentra principalmente em vagas produtivas ligadas à indústria e à confecção. Também se destacam oportunidades nas áreas comercial, administrativa, financeira, de recursos humanos e logística, que figuram entre as mais recorrentes nas listas de vagas divulgadas por agências e órgãos de emprego.

Levantamentos do Sine e de plataformas de divulgação de vagas confirmam essa tendência, com muitas oportunidades nos setores de comércio, vendas, produção industrial e logística, impulsionadas pelo crescimento do e-commerce e do consumo local.