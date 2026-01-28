Jornal O Município abre processo seletivo para repórter e estagiário de Jornalismo

Foto: Wendel Rudolfo

O jornal O Município está com processo seletivo aberto para duas oportunidades na área de Jornalismo, com atuação presencial em Brusque.

Uma das vagas é para repórter. Para a função, é necessário ter formação em curso superior de Jornalismo.

A outra oportunidade é para estagiário de Jornalismo, voltada a estudantes que estejam cursando graduação na área.

A vaga é direcionada a quem deseja vivenciar a rotina de uma redação, colaborar na produção de pautas e desenvolver habilidades práticas no jornalismo digital e impresso.

Os interessados nas duas vagas devem enviar currículo e/ou portfólio para o e-mail rh@omunicipio.com.br até 02/02.