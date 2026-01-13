Jornal O Município abre vaga de emprego para motoboy em Brusque

Imagem gerada por inteligência artificial

O jornal O Município está com credenciamento aberto para motoboys interessados na entrega de jornais em Brusque e região. O trabalho é realizado de segunda a sexta-feira, no período da madrugada, das 3h às 8h.

Os interessados devem enviar nome completo, telefone, referências e disponibilidade de horário para o WhatsApp (47) 99161-7670. Também é possível obter mais informações pelo telefone (47) 3351-1980, em horário comercial.

As entregas seguem um roteiro previamente definido, o que garante organização e agilidade no serviço. A oportunidade é voltada a profissionais comprometidos e pontuais, que buscam uma parceria estável com um veículo de comunicação tradicional e consolidado na região.

Requisitos: