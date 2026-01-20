Jornal O Município abre vaga para vendedor de publicidade; saiba como participar da seleção

Foto: Wendel Rudolfo/O Município

O jornal O Município está com processo seletivo aberto para a contratação de vendedor(a) externo(a) de publicidade, em cargo intitulado executivo comercial.

A oportunidade é voltada a profissionais com perfil dinâmico, iniciativa e interesse em atuar na área comercial de um dos principais veículos de comunicação da região.

Para participar da seleção, é necessário ter veículo próprio. Experiência ou conhecimento em vendas será considerado um diferencial.

A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com intervalo, e retorno das 13h30 às 18h.

O Município oferece salário e comissionamento acima da média do mercado. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail comercial2@omunicipio.com.br até o dia 28 de janeiro.