Semana do Emprego oferece mais de 170 vagas em Brusque; saiba como se candidatar

Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do Sine Brusque, realiza, desta segunda-feira, 26, até 30 de janeiro, a primeira edição do ano da Semana do Emprego. A iniciativa marca o início das ações de 2026 com foco na geração de oportunidades e no fortalecimento do mercado de trabalho local. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na sede do Sine.

Nesta edição, serão ofertadas mais de 170 vagas de emprego em diferentes áreas, como indústria, comércio, serviços e construção civil.

As oportunidades contemplam diversos perfis profissionais, desde candidatos em busca do primeiro emprego até trabalhadores em transição de carreira ou que desejam retornar ao mercado.

De acordo com o diretor do Sine Brusque, Rodrigo Gesser, o começo do ano é um período estratégico para quem procura uma colocação profissional. “Iniciamos 2026 com o mercado de trabalho aquecido, oferecendo vagas e uma ação estruturada para orientar e aproximar trabalhadores e empresas. A Semana do Emprego reforça esse compromisso”, destaca.

A partir de 2026, a Semana do Emprego passa a integrar o calendário fixo do Sine Brusque, sendo realizada sempre na última semana de cada mês. A medida busca ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho ao longo do ano.

Durante toda a ação, a equipe do Sine oferece orientação gratuita para a elaboração e atualização de currículos, além de suporte na consulta às vagas disponíveis e no encaminhamento para processos seletivos. “Muitas pessoas deixam de concorrer a vagas por falta de informação ou preparo. Nosso papel é acolher, orientar e dar mais segurança ao candidato”, ressalta Gesser.

A iniciativa atende profissionais em diferentes momentos da carreira. “Seja para quem está ingressando no mercado, deseja mudar de área ou retornar após um período afastado, o Sine está de portas abertas. O importante é buscar o atendimento e aproveitar as oportunidades”, reforça o diretor.

Os interessados devem comparecer ao Sine de Brusque dentro do horário de atendimento para consultar as vagas atualizadas, esclarecer dúvidas e receber os encaminhamentos necessários.