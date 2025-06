“Empresa Abraça Mulher”: decreto cria selo para empresas que incluírem vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho

Na da quarta-feira, 18, o prefeito de Brusque, André Vechi, assinou o decreto que cria o Selo “Empresa Abraça Mulher”, a ser conferido às empresas socialmente responsáveis que adotem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

O ato foi assinado no Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e contou com a presença da promotora de justiça, Andrea Gevaerd, coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime (NAVIT), do delegado Alonso Moro Torres, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso de Brusque (DPCAMI), além do prefeito André Vechi.

O “Selo Empresa Abraça Mulher” terá validade mínima de um ano, renovável continuamente por igual período, desde que a empresa comprove a manutenção dos critérios legais e regulamentares.

O decreto vai de encontro ao crescente número de casos de violência doméstica registrados nos últimos cinco anos em Brusque e busca promover políticas públicas voltadas à prevenção, ao enfrentamento e à erradicação da violência contra a mulher.

Além disso, a prefeitura irá ceder duas servidores, sendo uma psicóloga e uma assistente social, que vão atuar dentro da delegacia da Polícia Civil com o objetivo de fazer um primeiro acolhimento às vítimas de violência.

A iniciativa contou com a participação direta do núcleo de mulheres empreendedoras da Acibr junto com a Prefeitura de Brusque e em parceria com o MP-SC e a delegacia de Polícia Civil.

Este passo é considerado um grande avanço quanto às políticas públicas de proteção, respeito e amparo às mulheres vítimas de violências. “A gente fica muito feliz em dar mais esse avanço na defesa das mulheres, na defesa, no combate à violência e também esse incentivo à inserção dessas vítimas no mercado de trabalho”, comentou o prefeito André Vechi.

“O intuito é que as empresas que quiserem reservar algumas vagas de trabalho para as mulheres que foram vítimas de agressão e precisam desse amparo, muitas vezes uma colocação no mercado de trabalho, justamente para não ter a dependência financeira do agressor. E a empresa que fizer essa adesão vai receber esse selo, poder utilizar na sua logomarca, na divulgação, sem divulgar, obviamente, a identidade dessa vítima”, explicou André.

Este é um movimento comunitário, da Prefeitura de Brusque e com o apoio efetivo das forças de segurança no município.

“Para nós é muito interessante, que vem em muito bom tempo e que nós da Polícia Civil estamos inseridos e vamos apoiar e vamos fazer parte. Vamos estar conveniados com isso”, disse o delegado Alonso Torres.

A presença de diversas autoridades para a assinatura do decreto comprova a grande valia do mesmo para as mulheres brusquenses.

“Hoje foi um dia bastante promissor, com algumas autoridades, o prefeito municipal, dentre outros funcionários municipais e da delegacia, para a assinatura de um decreto que, conjuntamente com a Acibr, faz a criação do selo Abraça Mulher para as empresas que reservarem vagas para as mulheres que forem vítimas de violência doméstica”, explicou a promotora Andrea Gevaerd.

“Esta é uma situação que vem crescendo bastante, não só aqui no município, como no país, de um modo geral, justamente para ajudar essas mulheres vítimas de violência”, finalizou.

