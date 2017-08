Empresa cai em golpe e quase perde mercadoria de R$ 53 mil

Uma empresa têxtil de Brusque foi vítima de um golpe, há 15 dias e na terça-feira, 29, quase perdeu a mercadoria, que estava sendo transportada para Pernambuco. Uma funcionária da empresa registrou um boletim de ocorrência para informar que fez toda a negociação com um homem, que se passou por comprador de uma empresa.

Toda negociação foi feita por e-mail e por um telefone. A finalização na negociação se deu apenas na terça-feira, com a compra no valor de pouco mais de R$ 53 mil. Como a suposta empresa compradora é bastante conceituada no mercado, o crédito foi liberado. Os pagamentos seriam feitos por boletos parcelados em 30, 60, 90 e 120 dias.

Assim que a nota foi emitida a verdadeira empresa entrou em contato com a funcionária e informou que seria um golpe, pois não haviam feito nenhum compra. Entretanto, a empresa têxtil já havia encaminhado a mercadoria para Pernambuco, às 14h de terça-feira.

Alguns representantes da empresa então estiveram na Delegacia de Polícia Civil no mesmo dia para tentar reaver a mercadoria. O delegado Alex Bonfim Reis então conseguiu contato com o motorista do caminhão que estaria levando a mercadoria. Ele então trouxe de volta a carga para a empresa, por volta das 22h. O motorista não tinha conhecimento do golpe.