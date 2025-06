Empresa de Brusque anuncia construção de complexo de lazer em área de acesso à avenida Beira Rio

A empresa que está construindo uma arquibancada na avenida Beira Rio anunciou a construção de um complexo de lazer e gastronomia no local. O trecho fica no acesso da avenida ao River Mall.

A previsão é que a construção dos quiosques seja concluída no mês de julho. Em seguida, os parceiros terão alguns meses para se instalarem no espaço.

João Macedo, CEO da Territoreo, empresa responsável pela construção do espaço, destaca que a proposta é oferecer uma infraestrutura mais adequada para as pessoas que frequentam o local, especialmente aos fins de semana, quando a avenida Beira Rio é fechada para o lazer.

“Percebemos que essa ligação com a Beira Rio é muito utilizada, mas conta com pouca infraestrutura. Aproveitando o novo empreendimento que será lançado em breve no local, queremos proporcionar a experiência desse novo lugar que vamos construir, para que todos possam aproveitá-lo”, afirma.

O projeto, que já está em execução, prevê a instalação de três quiosques, que serão ocupados por parceiros do ramo de alimentação. Além disso, haverá uma área coberta para que as pessoas possam realizar suas refeições com mais conforto. O entorno será aberto e contará com calçadas, arborização, bancos e brinquedos para as crianças.

“Toda essa área será conectada à arquibancada, que estamos finalizando, e aos decorados do nosso novo empreendimento, que estarão disponíveis para visitação”, destaca.

João ressalta que, assim como a arquibancada, o complexo gastronômico tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Brusque.

“Espaços como esse estão sendo criados em várias cidades. Em Florianópolis isso é comum, assim como em São Paulo. São locais pensados para promover qualidade de vida. É uma gentileza urbana. Não estamos focados apenas no nosso empreendimento, mas também no entorno, na conexão com a cidade. Precisamos pensar em espaços que agreguem valor ao município, que tragam qualidade de vida para as pessoas. Esse é o nosso principal objetivo”, finaliza.

