A Centrato, empresa sediada em Brusque, tem se dedicado ao desenvolvimento de soluções em inteligência artificial (IA) para empresas de diferentes portes e segmentos.

Criada pelo pai Cesar Meirelles e o filho Allysson, a companhia nasceu da percepção de que havia uma lacuna no mercado regional para a aplicação prática da tecnologia.

Segundo Allysson, arquiteto de inteligência artificial e cofundador da empresa, a proposta é diagnosticar os processos internos de cada cliente e identificar onde a IA pode gerar ganhos concretos.

“Desenvolvemos soluções que vão desde a automação de atendimento no WhatsApp até sistemas capazes de analisar dados e prever cenários de negócio”, explica.

As aplicações passam pela implantação de agentes virtuais para relacionamento com clientes, integração de ferramentas já existentes, criação de bases de dados estruturadas (data lakes) e modelos preditivos, capazes de antecipar tendências e comportamentos.

Metodologia diferenciada

Um dos diferenciais da Centrato é a utilização da metodologia do Sibéria Institute, referência internacional em IA. Allysson se tornou recentemente o primeiro embaixador do instituto no Brasil, trazendo a metodologia para a região.

“Nosso certificado como arquiteto de IA será reconhecido em blockchain, dentro de um programa que dará origem a uma escola de inteligência artificial em Londres”, destaca.

Esse método, aplicado aos diagnósticos realizados pela empresa, já trouxe resultados para os primeiros clientes.

Em um caso recente, apenas duas reuniões estratégicas permitiram a realocação de funcionários e a adaptação de processos internos, resultando em uma economia de mais de R$ 45 mil por ano, antes mesmo da implantação completa das soluções de IA.