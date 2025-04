Empresa de Brusque conquista primeiro lugar em desafio de inovação da Fiesc

A empresa Fischer, de Brusque, conquistou o primeiro lugar no Desafio de Desenvolvimento e Inovação da Academia de Negócios da Fiesc. A premiação é resultado da participação no curso de extensão “Desenvolvimento de Produtos Inovadores para a Neoindustrialização – DPIN Fomento”, que teve duração de seis meses e contou com o apoio do BRDE.

A equipe da empresa foi formada por funcionários de diferentes áreas da empresa: Fausto Estevao Zanatta (gestor de processos), Giorgio Leandro De Souza (gestor de engenharia), Jean Carlo De Matos (projetista e designer), Roberto Gonzaga (gestor financeiro) e Taina Schwamberger (gestora de marketing). O grupo se destacou entre equipes de outras grandes empresas, como a FGM Dental Group e a Schulz Compressores, apresentando soluções com alto potencial de impacto e inovação real.

Conforme o sócio da Fischer, Edemar Fischer, o reconhecimento é fruto do empenho e da capacidade do time de pensar além do convencional. “Inovação está no DNA da Fischer, e ver nossos talentos se destacando em meio a grandes nomes da indústria só reforça nosso compromisso com o futuro”.

O projeto apresentado pela equipe vencedora seguirá em desenvolvimento dentro da empresa, com o objetivo de se transformar em uma solução concreta.

Ingo Fischer Junior, mentor da equipe e diretor industrial, planejamento e novos negócios da Fischer, conta que foi uma grande satisfação acompanhar de perto a evolução do time durante o programa. “O projeto que apresentaram é promissor e mostra como a inovação pode surgir da colaboração entre diferentes áreas. Ver esse tipo de iniciativa sendo construída dentro da Fischer, com o envolvimento direto dos nossos profissionais, reforça nosso compromisso com o crescimento e a capacitação contínua das pessoas que fazem parte da nossa história”, destacou.

