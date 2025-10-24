A sustentabilidade que move a Ynovacor Estamparia Digital, de Brusque, ultrapassou os limites do parque fabril e chegou à passarela mais prestigiada da moda brasileira.

A empresa foi convidada pela marca Normando para produzir as estampas da nova coleção apresentada no São Paulo Fashion Week, o maior evento do setor na América Latina, realizado na última semana.

Reconhecida nacionalmente por unir tecnologia, qualidade e responsabilidade ambiental, a Ynovacor chamou a atenção da marca justamente pelo compromisso com processos sustentáveis.