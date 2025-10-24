A sustentabilidade que move a Ynovacor Estamparia Digital, de Brusque, ultrapassou os limites do parque fabril e chegou à passarela mais prestigiada da moda brasileira.
A empresa foi convidada pela marca Normando para produzir as estampas da nova coleção apresentada no São Paulo Fashion Week, o maior evento do setor na América Latina, realizado na última semana.
Reconhecida nacionalmente por unir tecnologia, qualidade e responsabilidade ambiental, a Ynovacor chamou a atenção da marca justamente pelo compromisso com processos sustentáveis.
Trabalho em tempo recorde
A parceria resultou em um trabalho desenvolvido em tempo recorde, da preparação das bases à estamparia final, mantendo o padrão técnico e estético exigido pelo evento.
Segundo Luiz Eduardo Imhof, administrador da empresa, o convite é resultado de uma trajetória construída sobre pilares sólidos.
“Nossa parceria nasceu principalmente por dois motivos: o princípio em comum com a sustentabilidade e a qualidade. Além disso, a agilidade que temos em nossos processos foi determinante para o sucesso do projeto”.
Com tecnologia de ponta e tintas certificadas pelo selo internacional Oeko-Tex, a Ynovacor produziu estampas em diferentes bases têxteis, como algodão, linho, sarja, viscose e poliéster sustentável.
O resultado foi um conjunto de peças com cores intensas, toque refinado e baixo impacto ambiental, combinação que reforça o posicionamento da estamparia brusquense como referência em inovação e produção responsável.
Compromisso consciente
A Normando, criada por Marco Normando e Emidio Contente, nasceu na Amazônia e se destaca por traduzir a essência da floresta e da cultura brasileira em peças autorais. A marca compartilha com a Ynovacor o compromisso com o design consciente e com práticas que valorizam o meio ambiente.
A colaboração entre as duas empresas demonstra como a tecnologia e a sustentabilidade desenvolvidas em Brusque estão ganhando visibilidade no cenário nacional da moda.
Créditos das fotos: @agfotosite
Direção criativa: @marconormando e @emidiocontente
Edição de moda: @larissalucchese
Assistente moda: @renankawano
Beleza: @dindihojah
Direção desfile: @edbenini
Produção executiva: @salesbruno
Camarim: @aninha_backstage
“O resultado reflete a parceria sólida que mantemos com nossos clientes, que confiam na agilidade, qualidade e inovação dos nossos processos. Ao longo dos anos, tenho visto nossos clientes crescerem junto com a Ynovacor, impulsionados pelas soluções e tecnologias que desenvolvemos para gerar ganhos reais em qualidade, produtividade e diferenciação”, conclui Luiz Eduardo.
Além de seu foco em inovação e sustentabilidade, a empresa também se destaca no atendimento a pequenos confeccionistas e a demandas menores, mantendo a mesma agilidade aplicada aos grandes clientes.
Os produtos passam por testes de solidez e durabilidade, garantindo toque macio e alta definição. Com maquinário italiano de última geração, a Ynovacor assegura resultados consistentes e qualidade reconhecida em todo o Brasil.