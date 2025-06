No dia em que Brusque registrou o amanhecer mais frio do ano — com termômetros marcando 0°C em alguns bairros e uma manhã que permaneceu gelada — foi dentro da Irmãos Fischer que o calor humano tomou conta do ambiente.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

No fim da manhã desta quarta-feira, 25, a tradicional festa junina da empresa transformou os corredores da fábrica em um verdadeiro arraiá, então repleto de cores, sabores e sorrisos.

Com decoração temática e uma mesa recheada de guloseimas tradicionais, o evento proporcionou um momento especial de integração entre os colaboradores.

A cada passo, bandeirinhas coloridas, trajes caipiras e o aroma de delícias como pipoca, paçoca e pé de moleque lembravam que, mesmo com o frio lá fora, havia espaço para aconchego e celebração.

Criatividade em Brusque

Um dos destaques da programação foi o concurso de traje mais criativo, que envolveu os participantes em uma disputa leve e divertida.

Os cinco colaboradores que mais se destacaram na originalidade dos figurinos — avaliados também pelos penteados e maquiagens — foram premiados com brindes.

Mais do que isso, ganharam o reconhecimento e a animação dos colegas, que acompanharam tudo com entusiasmo.

Compromisso com Brusque

A iniciativa, promovida anualmente pelos Irmãos Fischer, reforça o compromisso da empresa com o bem-estar dos seus profissionais e com a valorização da cultura brasileira.

Em meio à rotina produtiva, o evento, pois, funcionou como uma pausa bem-vinda para fortalecer laços, incentivar o bom humor e preservar uma das tradições mais queridas do país.

Mais do que uma festa, o arraiá simbolizou o cuidado da empresa com seu clima organizacional.

Ao patrocinar diretamente a ação, a direção da Irmãos Fischer — uma das indústrias mais emblemáticas de Brusque — reafirma o valor das pessoas em seu ambiente de trabalho.

E assim, em pleno inverno, a fábrica se encheu de calor — não vindo dos termômetros, mas da alegria coletiva que, por algumas horas, tomou conta dos corredores e aqueceu o espírito de todos os presentes.

Confira as imagens

Logo após os anúncios, ao fim desta edição, os holofotes se voltam para os momentos mais marcantes do arraiá dos Irmãos Fischer.

Com isso, uma seleção especial de imagens revela em detalhes o clima acolhedor e festivo que tomou conta da empresa brusquense.

Galeria após anúncios

Brusque vista na Irmãos Fischer

*Créditos das imagens: Marketing Irmãos Fischer >>

