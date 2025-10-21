Empresa diz que não teve responsabilidade por erro no concurso da realeza da Fenarreco; veja explicação

A Urbanize Engenharia e Construção, empresa patrocinadora do concurso da realeza da 39ª Fenarreco, divulgou uma nota na manhã desta terça-feira, 21, para prestar esclarecimentos após o erro identificado no anúncio do resultado, ocorrido na noite de segunda-feira, 20.

No comunicado, a empresa contesta a versão apresentada pela Prefeitura de Brusque e afirma que a organização, coordenação, apuração dos votos e gestão dos resultados foram de responsabilidade exclusiva da Comissão Organizadora da 38ª Fenarreco, vinculada à Fundação Municipal de Turismo de Brusque (Fumtur).

A Urbanize informou ainda que sua participação no concurso limitou-se ao fornecimento dos itens previstos na cota de patrocínio, como trajes, adereços e a contratação dos apresentadores do evento.

Segundo a empresa, todas as obrigações estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 001/2025 e no correspondente Termo de Patrocínio foram integralmente cumpridas.

Equívoco na escolha

O equívoco que levou à criação do novo posto ocorreu durante o anúncio das vencedoras do concurso. Uma das participantes, inicialmente escolhida como 2ª princesa, teve pontuação inferior a outra candidata que não foi chamada ao palco.

Em razão do erro, a realeza da 39ª Fenarreco contará agora com quatro integrantes: a rainha Caroline Leite, a 1ª princesa Letícia Kohler, a 2ª princesa Laisa Gums e a 3ª princesa Tânia Klein.

O baile de escolha da realeza foi realizado na noite de domingo, 19, último dia da Fenarreco. Na ocasião, a então realeza passou as faixas de rainha, 1ª e 2ª princesas para as novas eleitas. Um dia após o evento, a constatação do erro levou à decisão de incluir uma nova princesa na corte.

O que disse a prefeitura

Em nota divulgada no início da noite da segunda-feira, 20, a Prefeitura de Brusque atribuiu o erro à empresa Urbanize Engenharia e Construção e lamentou o ocorrido.

“É importante ressaltar que a apuração foi corretamente realizada pela Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), e que o erro se deu unicamente no momento do anúncio público, sob responsabilidade da empresa patrocinadora”, diz o comunicado.

“Diante da situação, e em comum acordo com ambas as candidatas, optou-se pela criação do título de 3ª princesa, que será assumido por Tânia Klein”, complementa a nota.

Após a divulgação da nota oficial da Urbanize sobre o caso, a reportagem encaminhou, na manhã desta terça-feira, 21, questionamentos à Comissão Organizadora da 38ª Fenarreco, a qual informou que a posição do governo permanece a mesma.

Em nota, a comissão informou que “todos os levantamentos documentais foram realizados e não foi encontrada nenhuma irregularidade”.

Informou ainda que não há intenção de divulgar as notas para o público, mas cada candidata pode solicitar o mapa para a comissão organizadora, presencialmente, na Fundação Municipal de Turismo, em horário comercial, com Gabriela.

Custos da nova integrante

A Prefeitura de Brusque será responsável pelo pagamento do salário e demais custos da 3ª princesa da 39ª Fenarreco, cargo criado após o erro no anúncio do resultado do concurso.

Embora o governo municipal tenha atribuído, em nota oficial, a falha à empresa patrocinadora, todos os custos decorrentes da criação do novo posto serão arcados com recursos públicos.

A diretora-geral de Turismo de Brusque, Juliana da Silva, confirmou à reportagem ainda na segunda-feira, 20, que a despesa ficará sob responsabilidade da prefeitura.

Segundo ela, os valores serão mantidos nos mesmos moldes previstos originalmente. “Os gastos para manter a realeza e fazer com que ela realize as divulgações ficam a cargo da prefeitura”, afirmou.

Juliana explicou ainda que, nos anos anteriores, cada integrante da realeza recebia o equivalente a um salário mínimo. Neste ano, o valor passou para R$ 2 mil mensais. Além do pagamento, despesas com transporte, figurinos e participação em eventos também são custeadas pelo poder público.

O que diz a Urbanize em nota

No decorrer do comunicado divulgado nesta terça, a empresa destacou que, no dia do evento, a equipe de apresentação, contratada por ela, atuou em “estrita conformidade com as diretrizes recebidas da Comissão Organizadora”.

“Os nomes das vencedoras foram anunciados com base em informação oficial repassada por escrito pela própria Comissão momentos antes da divulgação”.

A seguir, o restante da nota:

“A Urbanize, por meio de seus apresentadores, cumpriu fidedignamente seu papel de anunciar o resultado que lhe foi entregue, não possuindo qualquer ingerência ou participação no processo de contagem e validação dos votos. A posterior constatação de um equívoco na apuração, que levou à meritória decisão da Comissão de incluir uma terceira princesa, não pode, sob nenhuma hipótese, ser atribuída à nossa empresa. A nota oficial que imputa o erro à Urbanize não condiz com a realidade dos fatos e destoa das responsabilidades formalmente pactuadas. A Urbanize Engenharia e Construção lamenta o transtorno gerado às candidatas e ao público, mas reitera que sua conduta foi pautada pela ética e pela boa-fé, cumprindo rigorosamente o escopo de suas obrigações como patrocinadora. Reafirmamos nosso respeito e apreço pela Fenarreco, parabenizamos a realeza eleita e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários”.

