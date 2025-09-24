Empresa do ramo da construção civil inaugura unidade em Brusque em evento com Neymar Pai, Jorginho Mello e Hang

A Lightwall Brasil, empresa do ramo da construção civil, inaugurou uma unidade em Brusque nesta quarta-feira, 24. A empresa é especializada na fabricação de painéis de concreto leve, material utilizado na construção de casas pré-moldadas.

A indústria fica na rodovia Antônio Heil, na altura do bairro Limoeiro. A Lightwall Brasil nasceu em Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho, e escolheu Brusque para fazer parte do processo de expansão da produção.

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, do Santos e da Seleção Brasileira, marcou presença no evento. Ele é líder de um instituto que presta capacitação para trabalhadores da construção civil, parceiro da Lightwall Brasil.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o empresário Luciano Hang também participaram da inauguração. Ambos discursaram no evento e foram presenteados com uma camisa do Santos, entregue por Neymar Pai.

“Estamos com excelentes expectativas. O Sul do país é um mercado extremamente próspero, é crescente e pujante. O litoral é fantástico, com muitas obras. Estamos animados para começar nossas operações no Sul, em Santa Catarina e em Brusque”, afirma o CEO da Lightwall Brasil, Marcus Fernando Araujo.

O governador Jorginho Mello destacou a atuação do governo catarinense para geração de empregos. Ele estava acompanhado pelos secretários Silvio Dreveck (Indústria, Comércio e Serviço) e Mário Hildebrandt (Proteção e Defesa Civil).

“Um momento como este nos alegra, pois vai gerar emprego, renda e tributo. Vai gerar dignidade. O melhor programa social é o emprego. Quem tem emprego, manda na sua vida. Estou aqui para aplaudir uma iniciativa como essa, que tem parceria com o governo do estado”, diz Jorginho.

O empresário Luciano Hang destacou a chegada da Lightwall Brasil a Brusque. Para ele, a presença da empresa no município vem para somar com tecnologia e empregos. Hang avalia que Santa Catarina passa por um “crescimento com qualidade”, como define.

“Temos uma terra fértil, em boas sementes são plantadas e conseguimos gerar empregos. Fico feliz com o crescimento de Brusque e de Santa Catarina. Estamos crescendo com qualidade. Vejo aqui tecnologia e inovação. É bom para a cidade”, comemora.

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), convidou Neymar Pai para implantar uma unidade do instituto dos Neymar no município. Ele entende que a chegada da Lightwall Brasil a Brusque vai ao encontro de uma demanda nacional, que é a necessidade de mais empregos.

“A indústria está avançando muito com novos métodos construtivos. Para Brusque, a chegada da Lightwall Brasil é muito importante para gerar empregos, riqueza e qualidade de vida para os cidadãos”, valoriza o vice-prefeito.

Marcaram presença no evento também o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), o deputado estadual Junior Cardoso (PRD-SC) e a vice-presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Rita Conti, entre outras autoridades.

