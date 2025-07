Empresa é contratada para projetar duplicação de rodovia a partir da Cancha do Venzon, em Brusque

Uma empresa foi contratada para projetar a duplicação de um trecho de cerca de sete quilômetros da SC-486, a partir da Cancha do Venzon, em Brusque.

O vice-prefeito Deco Batisti, que é o secretário municipal de Infraestrutura, se reuniu com responsáveis da empresa e com técnicos da prefeitura nesta quarta-feira, 16.

“Conversei com o governador Jorginho Mello para que a gente buscasse duplicar a rodovia para desafogar esse fluxo para o bairro Dom Joaquim. A minha proposta para ele foi devolver o valor que seria destinado para recapeamento através de convênio e contratar um projeto pela prefeitura, já que conhecemos os gargalos, para o governo duplicar. E ele aceitou”, explica.

A ordem de serviço foi assinada há 15 dias. A empresa pediu um prazo de 90 dias para desenvolver o projeto.

“Está alinhado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (SIE) e com o governador. Ao invés de apenas recapear, vamos requalificar essa rodovia. Temos que ter responsabilidade com o recurso público, por isso, devolvemos buscar entregar uma obra com qualidade”, reforça Deco. Após a confecção, o projeto será submetido à aprovação do governo antes de ser licitado.

