Empresa especializada em construção de casas pré-moldadas anuncia investimento de R$ 80 milhões em Brusque

A Lightwall Brasil, empresa no setor da construção civil especializada na fabricação de paineis de concreto leve, anuncia um investimento de R$ 80 milhões com a instalação de uma nova fábrica em Brusque. A indústria ficará localizada às margens da rodovia Antônio Heil, próximo a Fischer. A previsão do início das produções é no segundo semestre deste ano.

A nova unidade será dedicada à produção de paineis pré-moldados de concreto leve, destinados a edifícios residenciais, comerciais e industriais. A tecnologia empregada pela empresa resulta em peças mais leves e resistentes, oferecendo isolamento acústico e térmico superiores.

Além disso, a tecnologia permite uma construção mais ágil, sendo possível a construção de uma casa de 40 metros quadrados em apenas duas horas.

Apoio do governo do estado

A instalação da fábrica em Brusque conta com o apoio do governo estadual. O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, reforça o crescimento da indústria catarinense e celebra o novo negócio.

“Estamos muito contentes com a escolha de Santa Catarina para construção desta nova unidade. O estado vem recebendo muitos investimentos públicos e privados devido à sua competitividade e gente trabalhadora. Temos a certeza de que investir em Santa Catarina é um bom negócio”, diz.

O investimento na cidade faz parte de um plano de expansão mais amplo da Lightwall Brasil, que inclui a construção de 11 novas fábricas até 2026.

