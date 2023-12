Empresa guabirubense atualiza informações de feridos após ônibus com 41 pessoas tombar no Rio Grande do Sul

Ao todo, 41 pessoas estavam no ônibus de Guabiruba que tombou no município de Machadinho, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira, 7. O veículo transportava passageiros de São Francisco do Sul. Até o momento, as informações são de que todas as vítimas estão bem e foram hospitalizadas após o acidente.

Guilherme Colombi, um dos diretores da empresa, contou à reportagem do jornal O Município que ainda há vítimas hospitalizadas. Os representantes da empresa foram até a região assim que souberam do acidente.

Todos os 39 passageiros são do município de Francisco do Sul. Apenas os dois motoristas são moradores da região de Brusque.

Guilherme ressalta que todos os envolvidos foram para o hospital para fazer uma avaliação médica. Porém, não soube dizer o número total de feridos e a gravidade dos ferimentos das vítimas que ainda estão hospitalizadas.

O acidente

O tombamento ocorreu enquanto o veículo deixava o Hotel Termal na localidade gaúcha. De acordo com informações de rádios locais, o incidente ocorreu quando o ônibus estava saindo do hotel.

Na ocasião, o motorista, ao realizar uma manobra, perdeu o controle, resultando no tombamento. “Alguns passageiros tiveram ferimentos leves, nenhum está com risco de vida, é o que sabemos. Nossos diretores estão a caminho de Machadinho neste momento”, disse um colaborador da empresa ao jornal O Município.

